Flink minder klachten over bankiers, 'rekeninggluren' blijft grootste ergernis

Het aantal klachten over bankiers die zich misdragen is vorig jaar gedaald naar het laagste punt in zes jaar. Dat blijkt uit het nieuwe jaarverslag van de Stichting Tuchtrecht Banken.

Sinds 1 april 2015 is iedereen in het bankwezen verplicht een bankierseed af te leggen. Vorig jaar dienden nog slechts 26 particuliere klanten een klacht in over een bankmedewerker die zijn of haar eed schond. Dat is bijna twee derde minder dan een jaar eerder.

Naast 26 klachten van consumenten, kwamen er vorig jaar nog 12 klachten van zakelijke klanten binnen en 54 van banken zelf over hun personeel. Daarmee kwam het totale aantal meldingen van schendingen van de bankierseed vorig jaar uit op 92, op een totaal van 66.000 bankmedewerkers. Van de klachten werd bovendien bijna de helft (43) afgewezen.

'Rekeninggluren'

Een jaar eerder stond het aantal klachten nog op 152. Het record stamt uit 2018, toen er 377 klachten waren. Volgens Tuchtrecht Banken wordt er nu wat minder geklaagd over het zogenoemde 'rekeninggluren', waarbij een bankmedewerker zonder toestemming naar transacties of het saldo van een klant kijkt.

Wel blijft deze schending van de bankierseed nog altijd de meest voorkomende reden om een klacht in te dienen. Tuchtrecht Banken denkt dat er ook minder geklaagd wordt omdat klanten door het dalende aantal bankfilialen minder vaak een bankmedewerker spreken.

Ruzie over beleid

Opmerkelijk is dat Tuchtrecht Banken voor het eerst sinds de start in 2015 in aanvaring is gekomen met het bankwezen zelf. Dat gebeurde na een plan om de raad van commissarissen van ING te onderzoeken. Reden was een - later ingetrokken - voorstel uit 2018 om het salaris van de top flink te verhogen. Dit leidde tot grote maatschappelijke ophef. Toenmalig ceo Ralph Hamers kreeg een berisping vanwege zijn rol.

Banken, die de instelling financieren, vinden niet dat Tuchtrecht Banken over het beleid van banken moet gaan. Voorzitter Rick Verschoof schrijft in het jaarverslag van Tuchtrecht Banken dat dit volgens belangenvereniging NVB iets voor toezichthouders als De Nederlandsche Bank (DNB) is. De organisatie wil daarom een onafhankelijk evaluatieonderzoek laten doen door een universiteit, "maar de NVB wilde dat niet".

Tuchtrecht Banken wil het onderzoek daarom nu zonder hulp van de NVB alsnog gaan opzetten. De stichting blijkt over 2022 wel met een verlies van ruim 55.000 euro in de rode cijfers te zijn gezakt. Dit verlies moet nu uit de reserves worden opgevangen.