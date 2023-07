Hoge vlammen en veel rook bij brand in centrum van Den Haag

In het centrum van Den Haag heeft vannacht een zeer grote brand gewoed bij een café. Het dakterras van de horecagelegenheid stond in brand, met hoge vlammen en veel rook als gevolg. De brand werd vannacht rond 01.30 uur gemeld.

Op het dakterras stond een rieten overkapping. Toen die in brand vloog, ontstond er veel zwarte rook die in de omgeving goed te zien was.

Het gebouw was moeilijk bereikbaar, volgens een woordvoerder van de brandweer. Daarom werden veel hulpdiensten opgeroepen. Minstens acht brandweerwagens kwamen ter plaatse en tientallen brandweerlieden hadden hun handen vol aan het onder controle krijgen van de brand, meldt Omroep West. De brand was rond 03.30 uur geblust.

Hotel ontruimd

Meerdere panden in de omgeving van het café werden tijdelijk ontruimd, waaronder een hotel. Het ziet er volgens de brandweer naar uit dat de hotelgasten vannacht weer terug naar hun kamers kunnen.

Vannacht voert de brandweer de laatste controles uit om er zeker van te zijn dat de brand helemaal uit is. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen.