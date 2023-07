Recordaantal verkrachtingen in Brazilië: 75.000 in het afgelopen jaar

In Brazilië is het afgelopen jaar een recordaantal verkrachtingen geregistreerd. In 2022 waren er bijna 75.000 slachtoffers van verkrachting in het land, ruim 8 procent meer dan het jaar ervoor. Dat staat in een rapport van ngo FBSP.

Van de slachtoffers was bijna twee derde 13 jaar of jonger. Meer dan 10 procent was jonger dan 4 jaar, blijkt uit gegevens die zijn verzameld uit politieregisters en andere officiële documenten. Bijna 70 procent van de verkrachtingen vond plaats bij het slachtoffer thuis. De dader was meestal een kennis of familielid.

De definitie van verkrachting volgens de Braziliaanse wet is breder dan die in bijvoorbeeld de Verenigde Staten en omvat niet alleen seksuele penetratie.

Situatie in werkelijkheid nog slechter

Vermoedelijk is de situatie in werkelijkheid nog ernstiger. "Een groot aantal verkrachtingen wordt niet gemeld, dus het is goed mogelijk dat de situatie erger is dan de gegevens laten zien", zei FBSP-coördinator Juliana Martins tegen persbureau AFP.

Martins denkt dat de coronapandemie van invloed is geweest op de bereidwilligheid van slachtoffers om naar buiten te treden. "Tijdens de pandemie waren scholen lang gesloten en werden slachtoffers opgesloten met hun aanvallers. Met de heropening van scholen nam het aantal klachten toe."

Ook het aantal gevallen van femicide, vrouwenmoord, steeg het afgelopen jaar in Brazilië, met 6 procent naar 1437 moorden. Ruim 60 procent van de slachtoffers is zwart en zeven op tien werden thuis vermoord. Meer dan de helft van de delicten werd gepleegd door (ex-)partners. Er waren meer dan 245.000 gevallen van huiselijk geweld, een stijging van bijna 3 procent.

Aantal moorden daalt

Waar het (seksuele) geweld tegen vrouwen en kinderen is toegenomen, is het totaalaantal gewelddadige moorden vorig jaar juist gedaald. In 2022 werden ongeveer 47.500 mensen vermoord in het land met 200 miljoen inwoners. Dat is een daling van 2,4 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Experts kijken daar vreemd van op, omdat er de laatste jaren een enorme toename is van het aantal vuurwapens onder de bevolking.