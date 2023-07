Rechtszaak 'Lucky' vertraagd vanwege ruimtegebrek Pieter Baan Centrum

De rechtszaak tegen de 50-jarige man die ervan wordt verdacht dat hij zijn ex en haar moeder heeft neergeschoten, heeft flink wat vertraging opgelopen. Dat komt door een gebrek aan plekken bij het Pieter Baan Centrum (PBC), waar verdachte Minh V., bijgenaamd 'Lucky', heen moet voor psychiatrisch onderzoek. Door het ruimtegebrek kan hij pas in oktober terecht.

Voor V. zijn extra veiligheidsmaatregelen noodzakelijk, zegt het OM, en het aantal beveiligde plekken bij de psychiatrische observatiekliniek is beperkt. De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak kan daarom dit jaar niet meer beginnen, schrijft Rijnmond. Als er een plek vrijkomt, wordt V. zo'n zeven weken geobserveerd en daarna hebben de deskundigen nog zeven weken nodig om een rapport te schrijven.

Parkeerplaats

V. wordt ervan verdacht dat hij eind januari op klaarlichte dag zijn ex-vriendin en haar moeder neerschoot op de parkeerplaats bij een winkelcentrum in Zwijndrecht. Zijn ex (38) raakte zwaargewond, haar moeder (66) overleed ter plekke.

De extra beveiligde plek in het PBC is volgens het OM nodig omdat de V. vijf weken voortvluchtig was na de schietpartij. Volgens zijn advocaat was hij in die tijd bezig om geld op te halen voor zijn ex-vriendin, die hij bij het incident ernstig had verwond.

Tijdens de zitting vandaag, diende de advocaat het verzoek in om een groot aantal getuigen te horen, schrijft de regionale omroep. "Ik wil van getuigen weten hoe het precies is gegaan", zei hij. "Mijn cliënt heeft verklaard dat hij in paniek heeft geschoten, niet dat hij van meet af aan met getrokken pistool liep."

Moord of doodslag

Of er sprake is van doodslag of moord, is nog niet duidelijk. Wel wees de rechter dertien getuigen aan die van belang kunnen zijn om dit te bepalen. De officier van justitie zei eerder al genoeg bewijs te hebben om te kunnen spreken van moord. Bijvoorbeeld omdat V. zijn ex de dag van de schietpartij een bericht stuurde met de tekst: "tot de dood ons scheidt".