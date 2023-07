'Etterbakje' Eenkhoorn baalt, irriteert Philipsen en maakt Asgreen dolblij

De Nederlands kampioen van 2022 stak op ruim 70 kilometer van de finish plots brutaal over vanuit het peloton naar een kopgroep die een minuut verderop reed. De in slaap sukkelende kijker ruw wakker schuddend.

In de straten van Bourg-en-Bresse ontvouwde zich in de achttiende etappe van de Tour de France een cartoonesk kat-en-muisspel, geïllustreerd door de Nederlander Pascal Eenkhoorn (26).

Wat had Philipsen Eenkhoorn graag op de streep teruggepakt. Want van Eenkhoorns demarrages, terwijl de jacht op de koploper nog moest beginnen, moest Philipsen niets weten. De Belg spurtte zelfs - tegen de etiquette in - vol achter de Nederlander aan en greep hem (figuurlijk) in zijn nekvel.

De samenwerking in de kopgroep tussen de Belg, de Deen, de Noor en de Nederlander in de kopgroep was uitstekend. Het briesende peloton, met groenetruidrager Jasper Philipsen als aanjager, kwam maar niet dichterbij.

Vroege vluchter Victor Campenaerts bracht met beulswerk in de slotkilometers een ultiem offer zodat zijn Lotto-ploegmaat Eenkhoorn het kon gaan afmaken tegen de moegestreden Asgreen en Jonas Abrahamsen. "Hij gaat vol tot de laatste 300 meter. Ik zat perfect, maar kwam er niet over."

Met een alom bekend drieletterwoord omschreef de geslagen Eenkhoorn zijn gemoed. "Als je in zo'n positie zit, wil je gewoon winnen. Helemaal na wat Campenaerts voor me doet."

"Volgens mij was hij een beetje geïrriteerd. Dat kan gebeuren", begreep Eenkhoorn, die luttele kilometers later zonder gêne gewoon voor een derde keer aanviel. "Dan ben ik de brutale Nederlander."

Het intimideerde Eenkhoorn in elk geval niet: "Ik ken Jasper wel goed, dus ik pakte hem erna beet en zei: dit slaat nergens op, dit gaan we niet weer doen."

"Ik wilde even duidelijk maken dat we wilden sprinten vandaag", legde Philipsen uit. "Het was zeker niet agressief of arrogant bedoeld, helemaal niet." Opmerkelijk was het wel.

Was het Vlaamse spierballentaal op twee wielen? "Spierballen, tja, ik denk dat het sowieso een harde sport is", zei Philipsen. "We proberen allemaal zo goed mogelijk onze winnende kaart te trekken. Vandaag was de winnende kaart: vooruit in de ontsnapping. Chapeau hoe hij naar voren kan rijden. En dat het uiteindelijk de winnende move was."

"Caleb Ewan (Lotto's sprinter, red.) is weg, dus we moeten het op zo'n manier proberen", zei Eenkhoorn. "Als wij willen koersen, mogen wij koersen. En we zijn hier om te koersen. We hebben vol gereden, dat is wat ik het liefste doe."

Dat gold ook zeker voor twee van de drie andere heren in de kopgroep. Campenaerts is een fervent hardrijder. Asgreen versloeg in 2021 Mathieu van der Poel in de finale van de Ronde van Vlaanderen.