Vrouwengeweld dwingt Modi tot reactie op geweldsgolf Noordoost-India

Het incident zou al begin mei zijn geweest, toen het conflict oplaaide, maar komt nu naar buiten. Modi zweeg maanden over de geweldsgolf in de regio, maar noemt het nu onvergefelijk wat er is gebeurd. "De schuldigen zullen boeten. Wat onze dochters uit Manipur overkomen is, wordt niet vergeven."

De reactie van de Indiase premier op het geweld volgt op ophef over een filmpje dat is opgedoken op sociale media. Daarin is te zien dat twee vrouwen uit de Kuki-gemeenschap gedwongen worden om naakt over straat te lopen terwijl ze worden aangevallen door een groep jonge Meitei-mannen.

Voor het eerst in bijna drie maanden tijd heeft premier Modi zich uitgelaten over het aanhoudende geweld in de Indiase deelstaat Manipur. Het noordoosten van India bevindt zich al maanden op het randje van een burgeroorlog.

Vandaag zei Modi tegen aanwezige journalisten dat hij er bij deelstaten op aandringt dat vrouwen beschermd moeten worden. "Dit is een schande voor elk land", zei Modi. De leider van de deelstaat, N. Biren Singh, heeft inmiddels bekendgemaakt dat er een verdachte is opgepakt.

Dat het lang heeft geduurd voordat er een reactie kwam op dit conflict verbaast de gemeenschap niet. Hoihnu Hauzel en haar familie behoren tot een van de minderheden in het gebied. "De stilte van de overheid bevestigt wat wij hier in dit deel van India altijd al voelden: we worden door Delhi gezien als tweederangsburgers." Haar familiehuis in de hoofdstad was een van de eerste gebouwen die werden aangevallen. Er is niks meer van over.

Mangalleima Byma zat met haar 11-jarige dochter vast in het familiehuis in de heuvels van Manipur toen het geweld begin mei uitbrak. Ze behoort tot de Meiteis. In de regio waar haar familie woont, zijn ze in de minderheid. "Ik zag de meute van jonge mannen met geweren richting ons dorp lopen. Het waren de angstigste uren van mijn leven", zegt ze tegen de NOS. Ook haar ouderlijk huis is verwoest en haar familie is gevlucht.