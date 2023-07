Problemen voor MVV: kunstgrasmat afgekeurd door FIFA, bal rolt te snel

Het kunstgrasveld van MVV in stadion De Geusselt is afgekeurd: de bal rolt te snel. Dat bericht kreeg de club uit Maastricht na een jaarlijkse keuring door de FIFA.

Een vervelende mededeling voor de eerstedivisionist, want binnenkort begint de competitie al. Het aanleggen van een nieuwe kunstgrasmat neemt vier tot zes weken in beslag. Een race tegen de klok dus.

"We zijn overvallen door de uitslagen van de FIFA", reageert woordvoerder Jurgen Simon van MVV. Op het onderdeel 'balrol' kreeg het veld een onvoldoende toebedeeld. "Bij een meting mag de bal maximaal 8 meter doorrollen, dat was nu plots 9. De oorzaak? Geen idee. Wellicht slijtage? De mat zou zeker vijf jaar mee moeten kunnen gaan."

Hopen op uitstel

Het veld van MVV werd in 2020 aangelegd. "De gemeente is eigenaar van het stadion en dus ook van de mat. Er zit vijf jaar garantie op, dus dat hopen ze nu op te lossen met de leverancier", aldus de woordvoerder. "Het aanleggen kost al met al zo'n vijf ton. Maar voordat er een nieuwe mat in ligt die op maat is gemaakt..."

De eerste thuiswedstrijd, 13 augustus tegen VVV-Venlo, komt sowieso te vroeg. "We hopen dat we die kunnen uitstellen. Achter ons stadion liggen wat amateurcomplexen waar de jeugd wellicht terecht kan. Maar het is nog vers allemaal."