Meisje (8) krijgt 800.000 dollar na brandwonden door kipnugget McDonald's

Een 8-jarig meisje krijgt 800.000 dollar schadevergoeding omdat ze ernstige brandwonden had opgelopen door een kipnugget. Fastfoodketen McDonald's wordt door de staat Florida aansprakelijk gesteld voor de brandwonden. De familie van het meisje had in eerste instantie 15 miljoen dollar schadevergoeding geëist.

In 2019 liep het meisje op 4-jarige leeftijd de tweedegraads brandwonden op toen ze met haar moeder en broertje door de drive-through ging in de plaats Tamarac, in Florida. Het meisje at op de achterbank van de auto een Happy Meal toen een hete nugget tussen de gordel en haar huid terechtkwam.

In de rechtszaal werden foto's van de brandplek getoond en er werd audio afgespeeld van het geschreeuw van het meisje nadat ze zich had verbrand aan de nugget. In de schadevergoeding is zowel de fysieke als de mentale pijn voor het meisje meegenomen.

Meisje heeft litteken

De familie zegt tegen Amerikaanse media blij te zijn met de vergoeding. "Ik had eigenlijk geen verwachtingen", zegt de moeder van het meisje. Ze laat weten dat haar dochter een litteken heeft overgehouden aan het incident.

McDonald's vond dat het bedrag 156.000 dollar zou moeten zijn, omdat het meisje geen pijn meer had nadat de wond in drie weken was genezen. Ook stelt het bedrijf dat de nugget wel warm moet zijn om infectie met de salmonellabacterie te voorkomen. Daarnaast voelt de fastfoodketen zich niet verantwoordelijk voor wat de klant doet met de nugget.