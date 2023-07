Moordende hitte in Las Vegas, maar het leven gaat door

Het is snikheet op de wereldberoemde Strip in Las Vegas. Met temperaturen van boven de 45 graden snakken de toeristen naar verkoeling en worden de hulpdiensten regelmatig opgeroepen. Warme dagen horen erbij in de woestijnstad, maar zelfs voor Las Vegas is deze hitte extreem. Is de stad wel klaar voor deze temperaturen?

Zware hittegolven teisteren de zuidelijke staten van de VS. Meer dan een kwart van alle Amerikanen heeft te maken met extreme temperaturen die gezondheidsrisico's opleveren. In de staat Oklahoma lag de gevoelstemperatuur onlangs op 52,2 graden. In dertig jaar lag die temperatuur niet zo hoog in de VS.

Ook in de stad Phoenix, in Arizona, werden records gebroken: meer dan 22 dagen op rij was het er warmer dan 43 graden. In Death Valley in Californië komen de toeristen bij elkaar om te poseren bij een bordje dat 57 graden aangeeft.

Hitte-doden

Las Vegas staat in de top drie van Amerikaanse steden met de snelst opwarmende zomertemperaturen sinds het begin van de meting in 1970. Dit jaar vielen er al tientallen doden door de hitte in de hele VS. Ook Las Vegas wordt zwaar getroffen: het aantal hittedoden in de stad is in de afgelopen vijf jaar verdubbeld. Wetenschappers zien een trend.

Ook de vraag naar medische hulp neemt toe. "Deze maand zijn we al vijftig keer uitgerukt voor hittegerelateerde oproepen. Dat is twee keer zo vaak als vorige maand", zegt Glen Simpson, die voor een particuliere ambulancedienst werkt. Vanuit het crisiscentrum vertelt hij over de veelvoorkomende medische noodgevallen. "We zien met name uitdroging en hitteberoertes. Ook zien we mensen met brandwonden op hun armen en benen, nadat ze in contact zijn geweest met het bloedhete asfalt, bijvoorbeeld na een val."