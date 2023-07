Onana naar Manchester United, hereniging met Ten Hag

"Het is belangrijk om eerlijk te zijn en de waarheid te vertellen", zei Onana. "Ik ben iemand die altijd nieuwe uitdagingen wil. In de Premier League spelen voor een club als Manchester United is niet te weerstaan. Alle partijen willen dat dit gebeurt."

De transfersom bedraagt volgens het Britse Sky Sports zo'n 55 miljoen euro. Onana tekent een contract tot medio 2028 met een optie voor nog een seizoen, zo maakte zijn nieuwe club bekend. Eerder op donderdag kondigde Onana in een interview met de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport al zijn afscheid aan.

André Onana verruilt Internazionale al na één seizoen voor Manchester United. De 27-jarige doelman, die bij Inter een contract had tot medio 2027, wordt in Engeland herenigd met zijn oude trainer Erik ten Hag. Van 2015 tot 2022 speelde de Kameroener voor Ajax, vanaf 2018 onder Ten Hag.

Met Inter won Onana afgelopen seizoen de Coppa Italia en bereikte hij de finale van de Champions League, die werd verloren van Manchester City.

"Je wil niet weten hoe graag ik die beker naar Milaan had gebracht en had willen vieren met de fans. We waren dichtbij. Ik hoop dat ik de Champions League kan winnen met Manchester United, maar ik hoop ook dat Inter de finale opnieuw bereikt en die wint. Alle fans verdienen dat."

"Ik kijk ernaar uit om dit nieuwe avontuur te beginnen met een coach die als een mentor is voor mij", verwees Onana naar zijn voormalige Ajax-coach Ten Hag. "Ik sluit me aan bij een grote club in een grote competitie en met een enorme geschiedenis, net als Inter. Ik begin van onderop en zal de fans laten zien wie ik ben."

Onana wordt bij United de opvolger van David de Gea, die na twaalf seizoenen geen nieuw contract kreeg aangeboden.