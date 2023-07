Man die vastzit voor steekpartij Leiden verdacht van moord en pogingen tot moord

De 38-jarige man die vastzit voor de dodelijke steekpartij in Leiden wordt verdacht van moord en twee keer poging tot moord. Het voorarrest van de man is met twee weken verlengd.

De verdachte zit in volledige beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Dat het Openbaar Ministerie de man verdenkt van moord duidt erop dat justitie denkt dat hij van tevoren een plan had om iemand om te brengen, schrijft Omroep West.

Bij de steekpartij in een diaconaal centrum kwam een 66-jarige Leidenaar om het leven. Twee anderen raakten gewond.

In de uren na de steekpartij was er een grote klopjacht in de stad. Met een arrestatieteam en meerdere politiehelikopters werd er in Leiden gezocht naar de dader. Na ruim vijf uur werd hij opgepakt. Volgens het diaconaal centrum is de verdachte een cliënt van een van de organisaties in het pand.