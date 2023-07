Diplomatieke spanning tussen Irak en Zweden loopt op door koranverbrandingen

Irak heeft besloten de Zweedse ambassadeur het land uit te zetten. Ook haalt het land zijn eigen diplomatieke vertegenwoordiging uit Zweden terug. Het besluit van de Iraakse premier kwam een paar uur nadat een boze menigte vroeg in de ochtend de Zweedse ambassade had bestormd in de hoofdstad Bagdad. Die actie werd georganiseerd door aanhangers van de geestelijk en politiek leider Muqtada Al-Sadr, die grote invloed heeft in Irak. Het was een protest tegen een aangekondigde koranverbranding die vandaag zou plaatsvinden bij de Iraakse ambassade in Stockholm. Er werd vanmiddag wel actiegevoerd in de Zweedse hoofdstad, maar er werd geen koran verbrand. Een man, die als vluchteling uit Irak naar Zweden is gekomen, verscheurde bladzijden uit het boek en ging erop staan. Dat deed hij ook met de Iraakse vlag. Twee weken geleden verbrandde hij een Koran voor een grote moskee in Stockholm tijdens het Offerfeest, omdat het heilige boek volgens hem terreur verspreidt. Met de uitzetting van de diplomaten lopen de spanningen tussen de twee landen verder op. De Iraakse premier waarschuwde de diplomatieke banden met Zweden volledig te zullen verbreken als er nog eens een koranverbranding in het land zou zijn.

De Iraakse Zweed hield zijn actie vandaag bij de Iraakse ambassade in Zweden - EPA

De vorige koranverbranding leidde wereldwijd tot grote commotie. Er kwamen veel verontwaardigde reacties uit islamitische landen, maar ook westerse landen spraken hun afkeuring uit. In onder meer Marokko en Koeweit werd de Zweedse ambassadeur op het matje geroepen. In de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties werd vorige week vanwege de verbrandingen een resolutie aangenomen om haat en geweld tegen religies tegen te gaan. Veel moslims vinden dat het ontheiligen van het boek verboden zou moeten worden. In onder meer Afghanistan en Pakistan werd eerder dit jaar fel gedemonstreerd tegen koranverbrandingen in Nederland en Zweden. Ook Zweden zit met de koranverbrandingen in de maag. In het land is veel discussie ontstaan over de grenzen aan vrijheid van meningsuiting. Hoewel de Zweedse regering de Koranverbranding veroordeelde en het als islamofobisch bestempelde, wijst de regering er ook op dat het volgens de Zweedse wet alleen verboden is om haat te zaaien tegen een ras of etniciteit. Er gaan stemmen om dit ook te laten gelden voor het verbranden van heilige boeken. Invloed van Al-Sadr In Irak gebruikt de sjiitische geestelijke en politiek leider Al-Sadr de koranverbrandingen op zijn beurt om ook lokaal invloed uit te oefenen. Vanmiddag dreigde hij in een verklaring "zelf actie te ondernemen" als de Iraakse overheid niet reageert op het verbranden van de Iraakse vlag. De leider heeft honderdduizenden volgelingen. Afgelopen zomer bezetten zijn volgers nog de zwaar beveiligde Groene Zone in Baghdad. Ook het parlement werd daarbij bezet. De afgelopen maanden zijn vaker ambassades aangevallen na koranverbrandingen. Ook die van Noorwegen en Finland waren doelwit. De Zweedse ambassade in Irak werd vannacht bestormd: