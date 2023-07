Russische aanklagers willen twintig jaar cel voor oppositieleider Navalny

Russische aanklagers willen dat oppositieleider Navalny nog eens twintig jaar langer in de gevangenis blijft. Dat meldt zijn team op Twitter. Justitie in het land heeft hem aangeklaagd vanwege onder meer "het oprichten van een extremistische beweging", zo meldt onder meer het Russische staatspersbureau TASS.

De nieuwe strafzaak tegen Navalny begon twee maanden geleden en wordt achter gesloten deuren behandeld in de strafkolonie IK-6 in de plaats Melechovo, op een paar honderd kilometer van Moskou. Daar zit Navalny al een celstraf uit van 11,5 jaar vanwege onder meer fraude en minachting van de rechtbank.

Volgens Navalny en mensenrechtenactivisten zijn de straffen op niets gebaseerd en zijn ze slechts bedoeld om hem het zwijgen op te leggen. Navalny is een felle criticus van president Poetin. Hij zegt dat het Kremlin achter de strafzaken tegen hem zit.

In een verklaring vandaag, die via zijn team naar buiten is gebracht, zegt Navalny dat Rusland wordt geregeerd door "macht, omkoping, bedrog, verraad en niet door de wet". Ook zegt hij door te gaan met vechten tegen "het gewetenloze kwaad dat zich de macht van de Russische Federatie noemt".

Strafkolonie

Ook een bondgenoot van Navalny heeft een strafeis te horen gekregen. Volgens het team van Navalny gaat het om Daniel Cholodny, de voormalig beheerder van het YouTube-kanaal van de oppositieleider. Op dat account zijn onder meer video's verschenen over de puissante rijkdom van president Poetin. De aanklagers willen dat Kholodny tien jaar lang naar een strafkolonie gaat.

De Russische rechtbank doet naar verwachting op 4 augustus uitspraak.