Gemeente Borne betaalt deel studie van Oekraïense vluchtelingen

De Twentse gemeente Borne komt vanaf aankomend collegejaar met een studievergoeding voor Oekraïense vluchtelingen die in Nederland studeren. Het lijkt erop dat dit de eerste gemeente is die met zo'n regeling komt.

Oekraïners die onderdak hebben gevonden in Borne kunnen aanspraak maken op de vergoeding, schrijft RTV Oost. Burgemeester Pierik zegt tegen de omroep dat de gemeente er zo voor zorgt dat de vluchtelingen een studie kunnen volgen en afronden.

Tienduizend euro

Gevluchte Oekraïense studenten betaalden het huidige collegejaar (dat nu ten einde loopt) hetzelfde bedrag als Nederlandse studenten: 2209 euro. Dat was een uitzondering, gemaakt door de koepels Universiteiten van Nederland en de Vereniging Hogescholen.

Vanaf aankomend collegejaar betalen de Oekraïense studenten een stuk meer: zo'n tien- tot vijftienduizend euro, verschillend per universiteit. Dat is hetzelfde bedrag als alle niet-Europese studenten. Niet iedere onderwijsinstelling houdt deze prijzen aan, bij het Radboud in Nijmegen betalen Oekraïners ook komend jaar nog het lagere bedrag.

Dat kunnen veel Oekraïense studenten niet betalen, zegt de burgemeester tegen de regionale omroep. Daarom kunnen ze vanaf nu jaarlijks een tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente Borne.

Mbo-studenten kunnen jaarlijks 4000 euro krijgen, hbo'ers maximaal 11.000 euro en studenten van de universiteit hebben recht op maximaal 17.500 euro. Die bedragen liggen hoger dan het collegegeld, omdat gemeente Borne ook kosten dekt voor boeken en (openbaar) vervoer.

'Aanzuigende werking'

Gemeenten die Oekraïners hebben opgevangen, kregen daarvoor een vergoeding van de Rijksoverheid. "Wij hebben een deel van dat geld gereserveerd om de studiekosten van Oekraïense studenten te kunnen betalen", aldus de burgemeester.

Pierik hoopt dat anderen het voorbeeld van gemeente Borne volgen. Daarnaast roept hij hogescholen en universiteiten op om net als afgelopen jaar wederom een gereduceerd collegetarief voor Oekraïense vluchtelingen te hanteren.

Demissionair minister Dijkgraaf van Onderwijs antwoordde eerder dit jaar op Kamervragen dat hij niets voelt voor een algemene regeling door de overheid. Een verlaagd collegegeld voor studenten van buiten de EU kan volgens hem een "aanzuigende werking" op vluchtelingen hebben.