'Doodgebeten zwijn toont aan dat leeuw in Berlijn gevaarlijk kan zijn'

De zoekactie is op touw gezet nadat een voorbijganger een video had gemaakt waarop langs de rand van een weg inderdaad een leeuwin te zien lijkt te zijn. Het roofdier heeft volgens de maker van de video een wild zwijn aangevallen.

In de Duitse hoofdstad Berlijn moeten inwoners binnenblijven omdat er vermoedelijk een leeuwin losloopt in de wijk Potsdam. De autoriteiten gebruiken helikopters om de leeuwin op te sporen. - NOS

Volgens David van Gennep, directeur van de Nederlandse Stichting Aap, kan een aanval op een zwijn op twee dingen wijzen. "Als het zou gaan om een wilde leeuwin, zou ze niet zomaar jagen op een wild zwijn. Of het dier kwam om van de honger, of het gaat om een leeuw die particulier gehouden werd." Stichting Aap heeft een opvang in Spanje waar onder andere leeuwen worden verzorgd.

Als het inderdaad gaat om een dier dat privé werd gehouden, dan betekent dat dat de leeuwin een groter gevaar vormt voor haar omgeving. Van Gennep: "Een leeuwin die particulier gehouden wordt is niet mensenschuw, maar ziet mensen juist als een voedselbron."

Leeuwenwelpjes als huisdier

Waar het dier vandaan komt is onbekend. Na een rondvraag van de politie bij verschillende dierentuinen en circussen in de omgeving blijkt dat er geen leeuwin wordt vermist. Het zou dus om een huisdier kunnen gaan. De Duitse wet verbiedt het houden van exotische dieren, waaronder leeuwen, niet volledig.

Dierenbeschermers hebben al langer kritiek op de wetgeving. Van Gennep deelt die. "Het komt vaker voor dat mensen leeuwenwelpjes als huisdier nemen. Als die opgroeien worden ze vaak gewoon op straat gezet. Dieren betalen de rekening, omdat de wet tekortschiet. Malloten kunnen dieren houden en het dier is hier het slachtoffer van."

In 2016 ving de stichting twee leeuwenwelpjes op die een Duitser in huis had gehouden. Stichting Aap heeft contact gehad met de Duitse politie. Als de leeuwin wordt gevangen, kan ze terecht in de opvang in Spanje.