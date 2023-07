Presentatrice en journaliste Eva Jinek stapt over van RTL naar AVROTROS

Eva Jinek stapt over van RTL naar AVROTROS. Vanaf begin 2024 gaat ze 'exclusief samenwerken' met de omroep. Ze keert voor minimaal vier jaar terug naar de publieke omroep, meldt AVROTROS.

De presentatrice en journaliste is nu nog werkzaam bij RTL, waar zij haar eigen talkshow Jinek heeft. Eerder was ze werkzaam bij de NOS, WNL en KRO-NCRV.

Op Instagram schrijft de zwangere Jinek dat ze heel veel zin heeft in deze stap. "Tegelijkertijd ben ik blij met de afgelopen jaren bij RTL, ze waren avontuurlijk en ook zeker leerzaam en daar zal ik RTL altijd dankbaar voor blijven. Maar voordat ik wat dan ook op werkgebied kan doen, ga ik eerst mijn tweede baby ontmoeten en dat is by far het spannendste van allemaal."

Ze schrijft dat ze is gevraagd om terug te keren naar de publieke omroep en een nieuw programma te ontwikkelen. Welk programma dat wordt, is nog niet bekend.