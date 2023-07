GGZ hoeft dossier van verdachte Drentse verpleegkundige niet vrij te geven

De GGZ Drenthe hoeft het medisch dossier van een voormalige verpleegkundige van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen (WZA), die wordt verdacht van het doden van meerdere patiënten, niet aan het Openbaar Ministerie (OM) te geven. Dat heeft de rechtbank vanmiddag bepaald.

De 31-jarige man uit Veenhuizen wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een twintigtal patiënten van het WZA. Hij vertelde hierover aan drie hulpverleners van de GGZ Drenthe. De zorgorganisatie besloot daarop de geheimhoudingsplicht te schenden en contact op te nemen met het ziekenhuis. Het ziekenhuis deed daarna aangifte.

Strafrechtelijk onderzoek

De gesprekken die de hulpverleners met de verdachte hebben gevoerd, zijn vastgelegd in bijvoorbeeld gespreksverslagen, notities en aantekeningen. Het OM had de GGZ verzocht om het volledige dossier van de verdachte vrij te geven, maar de zorgorganisatie weigerde dit omdat het onder het beroepsgeheim valt.

Justitie stelde het dossier nodig te hebben voor het strafrechtelijk onderzoek naar de man. Daarnaast vond het OM dat er sprake was van uitzonderlijke omstandigheden.

'OM heeft genoeg informatie'

Volgens de rechtbank beschikt het OM momenteel over genoeg informatie om onderzoek te doen. Zo zijn de drie hulpverleners verhoord door de politie. De rechtbank stelt dat die verhoren voldoende informatie hebben opgeleverd en het daarom niet nodig is om ook het dossier aan justitie te geven, schrijft RTV Drenthe.

Bovendien stelt de rechtbank dat alle medische gegevens van de overleden patiënten door het ziekenhuis zijn gedeeld met het OM. "Die gegevens kunnen worden vergeleken met hetgeen medewerkers van de GGZ verklaard hebben", aldus de rechter.

Werk op corona-afdeling

Tijdens de coronapandemie werkte de nu 31-jarige man als longverpleegkundige op de corona-afdeling in het ziekenhuis in Assen. Hij voerde volgens het OM, zonder overleg met een arts, medische behandelingen uit bij patiënten die in zijn ogen terminaal waren of ernstig leden.

De verdachte vertelde hierover aan hulpverleners van GGZ Drenthe, die vervolgens besloten een melding te doen bij het ziekenhuis. Hij is daarna op non-actief gesteld. De man ontkent alle betrokkenheid bij het doden van patiënten.

De verdachte zat sinds half april vast, maar kwam begin juni vrij. Hij blijft wel verdachte in de zaak. Het OM wilde dat hij langer vast bleef zitten, maar het gerechtshof in Leeuwarden bepaalde vorige maand dat de verdenkingen tegen hem daar niet zwaar genoeg voor waren.