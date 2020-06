'Ik bel z'n familie en vertel hem daarna dat zijn kindjes hem missen'

In de serie In de frontlinie publiceren we dagelijks de ervaringen van zorgmedewerkers die we volgen. De tekst komt tot stand na een interview met een NOS-redacteur. Vandaag Rowan Marijnissen, IC-verpleegkundige in het Tilburgse Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis.

"Ook al neemt het aantal besmettingen in Brabant wat af, we zien een enorme toename in het aantal coronapatiënten op onze IC in Tilburg. Daarom hebben we nu ook mensen aan de beademing moeten leggen in andere ruimtes, zoals de uitslaapkamers.

Patiënten die ondanks de beademing een laag zuurstofgehalte in hun bloed houden moeten we op de buik draaien. Op die manier kunnen ze net wat meer zuurstof opnemen. Dat is ontzettend zwaar werk. Het gaat om patiënten die in slaap zijn gebracht en helemaal verslapt zijn. We moeten dat dus echt met een team van collega's doen.

Het is belangrijk om hierbij heel zorgvuldig te werk te gaan. Je moet de beademingsslang goed op z'n plek houden. We ontkoppelen het infuus en draaien de patiënt eerst op z'n zij, door aan één kant aan de lakens te trekken. Hij komt dan aan de rand van het bed te liggen. We checken of de beademingsslang nog goed zit en trekken dan opnieuw aan de lakens om de patiënt op z'n buik te draaien.

Dit doen we echt alleen als het niet anders kan, want zo'n buikligging is heel zwaar voor een patiënt. Hij krijgt allemaal drukplekken in z'n gezicht. Ook het vocht hoopt zich daar op, waardoor het gezicht helemaal opzwelt. Dat is heel akelig om te zien. Zodra het wat beter gaat draaien we de patiënt dus zo snel mogelijk weer op de rug.

Alle verpleegkundigen verzorgen een eigen groepje patiënten. Voor de continuïteit en om het ziekteverloop goed in de gaten te houden. Die patiënten zijn in kunstmatig coma en kunnen niet met ons praten. De familie is daarom ontzettend belangrijk om je patiënt een beetje te leren kennen. Dat contact helpt om ook emotioneel betrokken te raken bij de patiënt.

Ik verzorg nu een man van eind veertig. Zijn vrouw kan niet op bezoek komen omdat zij gezondheidsproblemen heeft. Ik bel regelmatig met haar en krijg dan ook de twee kindjes even aan de lijn. Vervolgens kan ik hem vertellen hoe het thuis gaat en dat z'n kinderen hem missen en van hem houden. Ik hoop dat hij daar iets van meekrijgt.

Het afgelopen weekend was ik vrij en toen ik gisteren op het werk kwam zag ik dat hij op z'n buik lag. Dan breekt je hart."