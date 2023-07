Kopstukken PvdA en GroenLinks steunen kandidatuur Timmermans

Eurocommissaris Frans Timmermans maakt de grootste kans om lijsttrekker te worden van de eerste gezamenlijke PvdA/GroenLinks-lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in november.

Prominente PvdA'ers zoals de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb, de Amsterdamse wethouder Moorman en de huidige fractievoorzitter Kuiken hebben vandaag hun steun uitgesproken voor Timmermans. Ze willen zelf niet.

Moorman heeft wel overwogen om zich kandidaat te stellen, maar ziet daar vanaf. "Frans is een geweldige kandidaat. Het is mijn vurige wens dat we ons nu verenigen en zorgen voor een fantastische verkiezingsuitslag", laat ze weten.

'Perfecte premier'

Kuiken, die zich met Klaver de afgelopen tijd heeft ingezet om de krachten van de twee linkse partijen te bundelen, is ook enthousiast over de kandidatuur van Timmermans. "Ik ben er heel blij mee. Mijn grote steun voor zijn kandidatuur."

GroenLinks-prominenten tonen zich eveneens positief over de kandidatuur van Timmermans. "We hebben deze verkiezingen de unieke kans om de koers van Nederland te veranderen en een nieuw tijdperk in te luiden", aldus voorman Jesse Klaver. "Frans Timmermans is daar absoluut de perfecte premier voor." Fractievoorzitter van GroenLinks in het Europees Parlement Bas Eickhout steunt de keuze van Timmermans "van harte".

Lijsttrekkersverkiezingen

De PvdA heeft geen goede ervaringen met lijsttrekkersverkiezingen. Eind 2016 ontbrandde een felle strijd tussen de toenmalige leider Samsom en vicepremier Asscher. Asscher won, Samsom stopte en de PvdA leidde de grootste verkiezingsnederlaag ooit. Van de 38 zetels bleven er 9 over.

Maandag stemden de leden van de twee linkse partijen massaal voor een gezamenlijke lijst: 91,8 procent van de deelnemende GroenLinks-leden stemde voor en 87,9 procent van de PvdA'ers.

Tegenkandidaten hebben tot 4 augustus om zich te melden. De kans is uiterst klein dat daar dan nog grote kanshebbers tussen zitten.