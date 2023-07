Dip in de chipsector door dalende consumentenuitgaven

De chipindustrie zit in een dip. Voor het derde kwartaal op rij ziet de Taiwanese chipfabrikant TSMC de omzet en winst dalen. Volgens het bedrijf is die daling het gevolg van de wereldwijde economische onzekerheid door onder meer de hoge inflatie en energieprijzen. Bij chipmachinemaker ASML stijgt de omzet nog wel. Het bedrijf stelde gisteren de verwachting voor het hele jaar zelfs naar boven bij. Maar ook daar is voor het derde kwartaal op rij een daling te zien in het aantal bestellingen. Dat betekent dus dat klanten als TSMC terughoudender zijn dan voorheen. Dat komt weer doordat hún klanten, zoals fabrikanten van laptops en telefoons, de vraag zien afnemen. Marktonderzoeker IDC constateerde begin dit jaar dat voor het zevende kwartaal op rij de smartphoneverkopen daalden, het ging toen gemiddeld om bijna 15 procent. De daling bij computers is nog groter met bijna 26 procent. Volgend jaar weer groei "Het is duidelijk dat we in een neerwaartse cyclus zitten", zegt Daniel Citroen, sectorspecialist technologie bij ING. Daarbij tekent hij wel direct aan dat deze dip waarschijnlijk kort zal duren. "De verwachting is dat de markt volgend jaar weer zal groeien." Daar gaat onderzoeker IDC ook vanuit. Voorheen kende de chipmarkt grote schommelingen, van tekorten naar overschotten. Dat is nu minder, ziet Citroen.

Kenniswerkers gezocht TSMC heeft nog een ander probleem: een gebrek aan kenniswerkers. Daardoor gaat een fabriek in de VS pas later open. Wennink van ASML wees gisteren ook op dit probleem. "Er zijn maar een paar plekken op de wereld - Taiwan, Zuid-Korea en China - waar deze kennis is." Met als gevolg dat het een 'uitdaging' is om fabrieken op tijd af te krijgen.