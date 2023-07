Topdarters struikelen vroeg op World Matchplay: 'Ze kunnen niet hele jaar goed zijn'

Een chaotisch begin van de World Matchplay in Blackpool. Verrassingen in openingsrondes van grote darttoernooien zijn niet zeldzaam, maar de favorieten maken het dit jaar wel heel bont. De gehele top-vijf van de wereld ligt er voor de kwartfinale al uit. Drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen (nummer 3 op de PDC-ranglijst) kwam niet eens door de eerste ronde heen, net als Rob Cross (nummer 5, wereldkampioen van 2018). In de tweede ronde sneuvelden Michael Smith (nummer 1 en huidige wereldkampioen), Gerwyn Price (nummer 4 en wereldkampioen van 2021) en Peter Wright (nummer 2 en tweevoudig wereldkampioen). Vincent van der Voort, de huidige nummer 33 van de wereld, ziet dat het voor de toppers niet zo makkelijk is om zich op te laden voor het belangrijke toernooi. "Vroeger had je jaarlijks alleen maar vloertoernooien (kleine toernooien zonder publiek die in een zaaltje af worden gewerkt) en een paar televisietoernooien. Daar richtte iedereen zich dan op. De toppers bereidden zich voor en stonden er dan helemaal."

World Matchplay in Blackpool In de Engelse badplaats strijden de beste 32 darters van de wereld tussen 15 en 23 juli om de titel. Het is een van de belangrijkste toernooien in het darts. De spelers strijden om een prijzenpot van zo'n 935.000 euro. Anders dan op het WK wordt er bij dit toernooi niet in sets gestreden, maar uitsluitend in legs. Elke wedstrijd moet gewonnen worden met minstens twee legs verschil.

"Nu is de kalender zo vol met allemaal toernooien, je kan niet het hele jaar goed zijn. Daarnaast is de subtop veel beter geworden, waardoor het dichter bij elkaar zit. Als de toppers dan niet goed zijn, vallen ze er vrij snel uit." Als voorbeeld haalt de darter uit Purmerend, die zelf drie vloertoernooien won in zijn carrière, Michael Smith aan. "Hij werd wereldkampioen in januari en een week later stond hij alweer klaar in Bahrein. Toen volgden een toernooi in Kopenhagen, de Masters in Milton Keynes, ruim drie maanden Premier League en de World Cup vorige maand. Hij is nog niet een keer vrij geweest.

Vincent van der Voort in actie op het WK Darts 2023 - Pro Shots

Vooral Michael van Gerwen, die vorig jaar de World Matchplay wist te winnen, heeft lastige weken achter de rug. Hij werd geopereerd aan zijn gebit en moest de World Cup laten schieten. Volgens Van der Voort kan hij zijn nederlaag goed verwerken. "Dat is een van zijn vele kwaliteiten, hij kan dat heel makkelijk naast zich neer leggen. Na een verlies baalt hij twee dagen, en dan kijkt hij weer vooruit." Van Gerwen heeft ervoor gekozen om in augustus niet mee te toeren Australië en Nieuw-Zeeland. Hij neemt de hele maand augustus vrijaf, om in het najaar weer volop aan te staan bij de vele toernooien die dan op de kalender staan. "Dat is verstandig van hem. Zo heeft hij ook weer echt zin in tv-toernooien. Anders wordt het een beetje een sleur. Er wordt zoveel van hem verwacht. Zelfs op vrije dagen moet hij weer allemaal promofilmpjes opnemen", aldus de 'Dutch Destroyer'.

Van der Voort: 'Komende maand nadenken over toekomst' Van der Voort heeft zelf steeds meer moeite met de volle kalender. "Ik heb alles al dertig jaar meegemaakt. Je moet ergens motivatie uithalen. Het kan net zo makkelijk gewoon een fase zijn waar ik wel weer doorheen kom. Ik denk dat iedereen dat op zijn werk weleens heeft, dat je er even niet zo veel zin in hebt." De 47-jarige darter benadrukt dat hij niet ineens afscheid zal nemen. "Het is niet zo dat ik nu van het een op het andere moment stop. Ik heb nu ook een maand vakantie, waarin ik ga nadenken over wat ik nog wil."

Voor Peter Wright begint een lastige situatie te ontstaan. Hij is dit jaar compleet uit vorm. In de Premier League eindigde de Schot onderaan. Maar Wright heeft meer redenen om zich zorgen te maken. In 2021 won hij drie grote toernooien, waaronder de World Matchplay en het WK. Het gewonnen prijzengeld blijft altijd twee jaar op de zogenoemde Order of Merit, de wereldranglijst, staan. Daarna telt het niet meer mee. Twee jaar geleden pakte Wright met zijn zege 150.000 pond. Dat bedrag wordt nu ingeruild voor slechts 15.000 pond uit de tweede ronde. Daarmee zakt Wright van de tweede naar de derde plek. Als dit zo doorgaat, en hij straks op het WK ook niet goed presteert, kan de tweevoudig wereldkampioen zomaar een vrije val maken op de ranglijst. Van der Voort ziet de flamboyante Schot worstelen met zijn vorm. "Doordat hij zo vaak wisselt van materiaal, weet hij het nu helemaal niet meer. Hij kan nergens meer op terugvallen. Het wil niet meer, de pijlen vliegen niet goed. Hij kan niet meer op zichzelf vertrouwen, en dat is het ergste wat er is. Hij kan proberen wat hij wil, maar hij moet nu één setje pijlen kiezen en daar veel mee trainen om vertrouwen op te doen. Ik denk dat hij nu nergens vertrouwen in heeft."

Peter Wright in actie op de World Matchplay - Pro Shots