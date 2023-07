Nederlandse waterpolosters walsen ook over Israël heen en zijn kwartfinalist

De Nederlandse waterpolosters zijn bij de WK in Fukuoka ongeslagen gebleven in de poulefase. In het laatste groepsduel werd na eerder Spanje (7-6) en Kazachstan (30-2) ook Israël verslagen. Het enorme verschil in klasse kwam volledig tot uiting in de uitslag: 24-7.

Door de groepswinst stoomt de Nederlandse ploeg meteen door naar de laatste acht en blijft het een tussenronde bespaard. In de kwartfinales lijkt Canada de tegenstander te worden, waarna in de halve finales ongetwijfeld olympisch en wereldkampioen Amerika wacht.

Dat Oranje weinig te duchten zou hebben van Israël, dat eerder met ruime cijfers van Spanje (5-22) verloren en van Kazachstan (17-6) gewonnen had, bleek al in de openingsminuut. Die was nog niet voorbij of midvoor Kitty Joustra had al twee keer doel getroffen. Toen Brigitte Sleeking kort daarop de 3-0 liet aantekenen, vond de Griekse bondscoach van Israël het al tijd voor een time-out.

Slordigheidjes

Nederland was vlotjes naar 6-0 uitgelopen, toen het even met een speelster minder in het water kwam te liggen. Israël profiteerde met een knappe uitgespeelde aanval en een tegentreffer. Aan het einde van het eerste kwart stond er 7-1 op het scorebord, terwijl het weer acht minuten later al 13-2 was.

In de tweede helft begonnen de vrouwen van de Griekse bondscoach Evangelos Doudesis met wat slordigheidjes in de defensie en liet Israël zien daar wel raad mee te weten. Desondanks groeide de marge naar zestien doelpunten en sloot Nederland af met een ruime overwinning.