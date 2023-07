Vermeende drugsbaron die in Nederland werd gezocht gearresteerd in Colombia

Een vermeende Colombiaanse drugsbaron die in Nederland werd gezocht, is dinsdag aangehouden in de Colombiaanse stad Tuluá. Dat meldt de Europese politieorganisatie Europol vandaag. De 43-jarige verdachte wordt gelinkt aan de inbeslagname van 2,5 ton crystal meth in 2019.

De Colombiaan zou de cocaïne- en methamfetamineproductie in Nederland hebben gecoördineerd voor Mexicaanse kartels. Ook wordt hij in verband gebracht met verschillende drugslabs in Nederland en met de invoer van grote hoeveelheden cocaïne. Verder wordt hij gelinkt aan het witwassen van grote geldbedragen, in totaal 20 miljoen euro.

De aanhouding vloeit voort uit een door Nederland geleid onderzoek, met steun van Spanje, Colombia, de Verenigde Staten en Europol.

Toen het vermoeden ontstond dat de verdachte in Colombia was, besloot Nederland een aanhoudingsbevel uit te vaardigen, zegt een woordvoerder van het Landelijk Parket. Het Openbaar Ministerie vraagt nu om zijn uitlevering. Het ligt "in de lijn der verwachting" dat Colombia hiermee akkoord zal gaan, zegt een woordvoerder.