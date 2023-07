Vanavond op tv: Gemeenten zetten plannen asielopvang in de ijskast • De kansen van Frans Timmermans • Het succes van het regioboek

Zijn naam ging al rond en dat blijkt terecht: PvdA'er en Eurocommissaris Frans Timmermans wil de gezamenlijke lijst van PvdA en GroenLinks aanvoeren voor de Tweede Kamerverkiezingen. "Het is tijd dat we in Nederland weer meer naar elkaar toe groeien in plaats van uit elkaar", zegt Timmermans over zijn motivatie. "We moeten zorgen dat Nederland weer vertrouwen krijgt in zichzelf." Als het aan Timmermans ligt, gebeurt dat met hem als premier. Wat zijn zijn kansen?

Het succes van het regioboek

Een boek over bankjes in Winterswijk, de architectuur van Heerlen of een thriller in Limburg. In de Randstad zouden deze boeken misschien niet meteen opvallen, maar het zijn succesvolle boeken binnen hun eigen regio. De landelijke boeken top 5 verschilt vaak sterk met die van boekhandels buiten de Randstad. Daar gaan de vijf bestverkopende boeken vaak over onderwerpen uit de eigen stad of streek, vaak geschreven door lokale schrijvers. Soms zelfs in dialect. Waar komt die belangstelling voor het lokale boek vandaan?