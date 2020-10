Beklimming Etna zet Giro op zijn kop; favorieten Thomas en Yates verliezen tijd

Al vroeg in de Giro d'Italia kan er een streep door topfavoriet voor de eindzege Geraint Thomas. In de derde etappe met aankomst op de Etna verloor Thomas maar liefst elf minuten op de groep der favorieten.

Nog voor de start ontstonden er problemen voor de Welshman, die in de neutralisatie viel en de etappe gehavend vervolgde. Het werd niet beter voor de kopman van INEOS. Thomas bungelde al voor de slotklim achteraan het peloton en verdween snel uit beeld.

Aan het front won Jonathan Caicedo de rit en leek ook de roze trui te pakken. De Ecuadoriaan was de enige renner die overbleef van de originele kopgroep van achtman. In de kampioenstrui van zijn land hield de renner van Education First knap stand. De leiderstrui ging echter naar João Almeida, die in het klassement minder dan een seconde, maar net genoeg overhield op Caicedo.

Ook Yates in de problemen

Op de flanken van de slotklim, 19 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,6%, kwamen meer favorieten in de problemen. Simon Yates, op dezelfde waarde voor de eindzege geschat als Thomas, moest al passen voordat er echt gekoerst werd. De Brit verloor ruim drie minuten.