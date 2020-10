Beklimming Etna zet Giro op zijn kop; favorieten Thomas en Yates verliezen tijd

Anarchie in de Giro; Kelderman en Kruijswijk rukken op in het klassement - NOS

Al vroeg in de Giro d'Italia kan er een streep door topfavoriet voor de eindzege Geraint Thomas. In de derde etappe met aankomst op de Etna verloor Thomas maar liefst twaalf minuten op de groep der favorieten.

Jonathan Caicedo won de etappe en leek daarmee ook de roze trui te pakken. De Ecuadoriaan was de enige renner die overbleef van de oorspronkelijke kopgroep van acht man. In de kampioenstrui van zijn land hield de renner van Education First knap stand. Toch ging de leiderstrui naar João Almeida, die in het klassement minder dan een seconde overhield op Caicedo, maar toch net genoeg marge had om het roze om de schouders te mogen trekken.

Door het ontbreken van de topfavorieten bestond de groep met klassementsmannen uit Jakob Fuglsang, Vicenzo Nibali, Rafa Majka, Domenico Pozzovivo, Jonathan Castroviejo en Steven Kruijswijk. Wilco Kelderman was daarvoor al gedemarreerd. Na een tempoversnelling van Pozzovivo moest Kruijswijk passen. Kelderman hield twaalf seconden over op de groep. Kruijswijk verloor vijf seconden.

In het algemeen klassement klimt Kelderman naar de vierde plek, op 42 seconden van Almeida. Kruijswijk staat nu tiende op een achterstand van 1.15.

Kelderman keek tevreden terug op zijn dag: "We merkten dat er niet één ploeg in staat was om de groep te controleren, daarom koos ik de aanval om te kijken wat er zou gebeuren. Het bleek een goede beslissing. Het is nog maar het begin van de Giro en met name de laatste week wordt erg zwaar. Maar het is een goede start."