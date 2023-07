Te laat bij de Vierdaagse, maar Blanche Troost (89) mag toch blijven lopen

Na een tumultueuze dag is Blanche Troost uit Roosendaal vandaag toch weer als officiële loper aan de Nijmeegse Vierdaagse begonnen.

Met haar 89 jaar is ze de oudste vrouwelijke deelnemer. Bijna was ze deelneemster af, want ze kwam gisteren te laat bij de start en mocht vervolgens niet meer meedoen. Troost gaf niet op en vertrok toch. Van de organisatie mag ze vandaag weer officieel meelopen.

Troost loopt de Vierdaagse samen met een 75-jarige vriendin. Ze logeren bij haar jongste zoon, net over de Duitse grens. Het kost het tweetal dagelijks een uur om naar Nijmegen te komen. Dat doen ze met de trein en dat ging gisteren mis.

Op het station van Boxmeer konden de twee al in de trein stappen, maar ze besloten om eerst een kaartje op het perron te kopen. Zij en haar wandelvriendin misten hierdoor de trein en arriveerden uiteindelijk bijna een half uur te laat aan de start. "We hadden gewoon zwart moeten rijden", vertelt Troost aan Omroep Brabant.

Iedereen inhalen

Eenmaal ter plaatse kregen ze de boodschap dat ze van deelname waren uitgesloten, maar de twee vrouwen besloten de route van die dag alsnog af te leggen. "We zijn gewoon gaan lopen", zegt Troost.

Volgens Troost kwam er onderweg nog iemand van de organisatie langsgereden. Hij herkende haar aan een speciaal vlaggetje met daarop nummer twaalf. "Hij vroeg zich af wat die oudste deelneemster hier in 't wild deed. Ik legde uit dat we probeerden om iedereen in te halen."

Onder meer dat gesprek en een aantal foto's die de twee onderweg hadden gemaakt, bleken genoeg om te bewijzen dat ze ook gisteren de volledige afstand hadden afgelegd. "We hebben na afloop bij de organisatie uitgelegd wat er 's morgens op het station was gebeurd. We kregen daarna te horen dat we vandaag toch weer officieel mee mogen doen", zegt Troost. "Ja, we sprongen een gat in de lucht."

Vroeg naar bed

Troost is een ervaren wandelaarster. Vier dagen op rij 30 kilometer per dag lopen, vindt ze geen zware opgave. Ze heeft zich dan ook niet speciaal voorbereid op de Vierdaagse. "Ik heb vroeger met mijn man veel gewandeld, in heel Europa. Nu wandel ik veel met mijn vriendin en in de winter zit ik vier maanden in Portugal waar ik ook veel wandel."

Het is niet bekend of Troost vanochtend wel op tijd aan de start is verschenen. Gisteren liet ze wel aan Omroep Brabant weten dat ze extra maatregelen neemt om niet opnieuw te laat te komen. "We duiken vroeg ons bed in. Dit is een hele belevenis op onze leeftijd. Maar we zitten niet in een bejaardentehuis. We maken er iets geweldigs van."