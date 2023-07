Voor 75.000 fans wint Australië eerste WK-wedstrijd tegen het Ierland van Pauw

Kerr speelt in Engeland bij Chelsea, waarmee ze afgelopen seizoen voor de vierde keer landskampioen werd, en is de smaakmaker van het nationale elftal, dat onder leiding staat van Tony Gustavsson. Met 63 doelpunten is Kerr topscorer aller tijden van de 'Matildas'. Hoe lang haar kuitblessure Kerr aan de kant houdt, is nog onbekend.

Pauw, in het verleden ook bondscoach van Oranje, bleek van Ierland een heel taaie ploeg te hebben gemaakt. Australië voetbalde iets makkelijker dan de Ieren, maar kwam er zelden goed doorheen. Als dat al lukte, werd voorin vernuft van Kerr gemist.

Gastland Australië heeft het eerste pouleduel op het WK voetbal gewonnen. Zonder de geblesseerde sterspeelster Sam Kerr hadden 'The Matildas' veel moeite met het Ierland van de Nederlandse bondscoach Vera Pauw, maar een treffer vanaf de strafschopstip van Steph Catley bleek genoeg voor een krappe overwinning.

Na rust brak Australië de ban, nadat de Braziliaanse scheidsrechter Edina Alves Batista de bal na een Ierse duwfout op de stip legde. Aanvoerster Catley ging achter de bal staan en schoot die onberispelijk de bovenhoek in. Een opluchting voor de 75.000 aanwezige fans in het stadion in Sidney.

Ierland moest daarop vol in de aanval. Aanvankelijk lukte het niet om een vuist te maken, maar in de slotfase werden de speelsters van Pauw toch met enige regelmaat gevaarlijk. Het ontbrak voor de Australische goal echter aan scherpte in de afronding.

Zodoende hebben beide gastlanden hun openingsduels gewonnen. Nieuw-Zeeland stuntte eerder op de dag in Auckland tegen Noorwegen. Vannacht spelen Nigeria en Canada de tweede wedstrijd in groep B.