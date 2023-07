Sterspeelster Kerr mist eerste twee WK-duels gastland Australië

Thuisland Australië moet het de eerste twee duels op het WK voetbal in eigen land doen zonder topscorer aller tijden Sam Kerr. De 29-jarige aanvoerster heeft vlak voor het eerste groepsduel met het Ierland van bondscoach Vera Pauw, dat vandaag om 12.00 uur in Sydney begint, een kuitblessure opgelopen.

Kerr speelt in Engeland bij Chelsea, waarmee ze afgelopen seizoen voor de vierde keer landskampioen werd, en is de smaakmaker van het nationale elftal, dat onder leiding staat van Tony Gustavsson. Met 63 doelpunten is Kerr topscorer aller tijden van de 'Matildas'.

Australië wil in eigen land een gooi doen naar de wereldtitel. Op de wereldranglijst bezetten de Australiërs de tiende plaats.