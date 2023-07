Oranje kiest bij WK voor aanvoerdersband die oproept tot inclusie

Oranje-aanvoerder Sherida Spitse draagt bij het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland een aanvoerdersband die oproept tot inclusie. "We hebben er goed over nagedacht en we vinden dat dit de band is die het dichtst aansluit bij datgene wat we willen uitdragen als team. Voor verbinding en tegen elke vorm van discriminatie", zegt Jackie Groenen over de keuze voor de 'Unite for inclusion' (Verenig voor inclusie) band.

Groenen vormt samen met aanvoerder Spitse en Daniëlle van de Donk bij Oranje een groepje dat na overleg met de speelsters de keuze voor de band heeft gemaakt. "We hebben een goede discussie gehouden, maar zaten best snel op één lijn. Niet dat we tegen de andere opties waren, maar dit sluit het beste aan bij wat we al jaren aan het opbouwen zijn en willen uitdragen richting onze fans en het publiek."

Wereldvoetbalbond FIFA had de 32 deelnemende landen aan het WK voor vrouwen de mogelijkheid gegeven om een keuze te maken uit acht verschillende aanvoerdersbanden met een boodschap voor inclusie.