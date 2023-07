Timmermans wil PvdA/GroenLinks-lijsttrekker worden: 'Naar elkaar toe groeien, niet uit elkaar'

Zijn naam ging rond en dat blijkt terecht: PvdA'er Frans Timmermans wil de gezamenlijke lijst van PvdA en GroenLinks aanvoeren voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat zegt Timmermans in een interview met de NOS. "Het is tijd dat we in Nederland weer meer naar elkaar toe groeien in plaats van uit elkaar", zegt Timmermans over zijn motivatie. Volgens hem zijn er "gigantische uitdagingen" die het hoofd geboden moeten worden: de klimaatcrisis, de stand van de natuur, oorlog aan de grenzen van Europa en ongelijkheid. "Dat kunnen we alleen maar oplossen als we schouder aan schouder werken." En als het aan Timmerman ligt, gebeurt dat met hem als premier. "Omdat ik denk dat we samen op een andere manier politiek kunnen bedrijven." Mocht het niet zover komen, dan gaat hij de Tweede Kamer in. De aankondiging van Timmermans:

Eurocommissaris Frans Timmermans wil bij de verkiezingen in november de gezamenlijke lijst van PvdA en GroenLinks aanvioer - NOS

Op dit moment is Timmermans nog vicevoorzitter van de Europese Commissie. De afgelopen jaren zette hij zich als Eurocommissaris in voor de zogenoemde Green Deal om Europa te verduurzamen. Vorige week stemde het Europees Parlement in met een onderdeel daarvan: de natuurherstelwet. Zijn termijn in Brussel loopt eigenlijk pas af over een jaar, na de Europese verkiezingen. Maar als Timmermans lijsttrekker wordt, vertrekt hij voortijdig. Het Nederlandse kabinet mag dan een nieuwe kandidaat-Eurocommissaris aandragen in Brussel. Vooralsnog enige kandidaat Er hebben zich nog geen andere kandidaten gemeld om lijsttrekker van de PvdA/GroenLinks-lijst te worden. GroenLinks-leider Jesse Klaver heeft deze week al wel gezegd dat hij het niet wil. Kandidaten hebben tot 4 augustus om zich te melden. De partijbesturen komen vervolgens het liefst met één voorkeurskandidaat. "Alleen bij vergelijkbare geschiktheid van kandidaten draagt de commissie meerdere kandidaten voor." Leden van PvdA en GroenLinks hebben dan een paar weken de tijd om hun voorkeur uit te spreken. De uitslag wordt op 22 augustus bekendgemaakt. Andere namen die rondgaan, zijn die van de Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman en de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb, beiden lid van de PvdA. De huidige PvdA-leider Attje Kuiken heeft nog niet laten weten of ze de functie ambieert.

Geen onbekende in Den Haag Na een diplomatieke carrière werd Frans Timmermans in 1998 Tweede Kamerlid voor de PvdA. Hij hield zich voornamelijk bezig met Defensie en Europese Zaken. In 2007 werd hij in het kabinet-Balkenende IV als staatssecretaris van Buitenlandse Zaken belast met Europese samenwerking. Na weer een korte periode als Kamerlid trad hij in 2012 aan in het kabinet-Rutte II als minister van Buitenlandse Zaken. In die hoedanigheid hield hij een emotionele toespraak bij de Verenigde Naties over het neerhalen van vlucht MH17. Timmermans verliet de kabinetspost voortijdig in 2014 om Eurocommissaris te worden met de portefeuille Rechtsstaat en Regelgeving. In 2019 was Timmermans PvdA-lijsttrekker bij de Europese verkiezingen. Daarna werd hij Eurocommissaris voor klimaat.