Migranten uit Tunesië, bekijk de reportages

Zwarte migranten vluchten massaal naar Europa In Italië komen recordaantallen migranten aan, bijna allemaal uit Tunesië. In hoofdstad Tunis zijn bij racistische klopjachten duizenden mensen hun huis uitgejaagd. Die kwamen er na een opruiende toespraak van president Kais Saied. Hij noemde migranten "een enorm gevaar voor het land" en "onderdeel van een crimineel plan om de bevolkingssamenstelling te veranderen".

Zorgelijke ontwikkelingen in Tunesië Moet de EU een Tunesische president die richting dictatuur beweegt, belonen met miljarden euro's steun om migranten tegen te houden? Het Afrikaanse land is uitgegroeid tot het belangrijkste vertrekpunt van mensen. De vrees is dat die aantallen flink zullen toenemen.

De mensen achter het mensensmokkelnetwerk We doken in de smokkelindustrie rond havenstad Sfax, in Tunesië. Daarvandaan vertrekken de meeste boten met migranten naar Italië. Wie werken er mee aan de mensensmokkel en hoe gaat dat in zijn werk? "Iedereen verdient eraan, de politie en veel Tunesiërs."

Strenge grenscontroles, migranten geven niet op Wat gebeurt er met de mensen die van Tunesië naar Lampedusa zijn gesmokkeld? We volgen een groep West-Afrikanen die zich aan de zware tocht wagen om de Frans-Italiaanse grens over te steken. "Al moet ik het duizend keer proberen."

Tentjes in Franse parkeergarages In Parijs zijn de afgelopen maanden veel mensen uit West-Afrika aangekomen via de Tunesië-route. In Parijs is er nauwelijks opvang. Parkeergarages staan vol met tentjes en minderjarige asielzoekers kraken noodgedwongen schoolgebouwen.

Zo dumpt Tunesië mensen in de woestijn In de grensstrook tussen Tunesië en Libië hebben de Tunesische autoriteiten honderden zwarte migranten gedumpt. Zonder eten of drinken, zonder onderdak. Onder hen ook kinderen en zwangere vrouwen. Een journalist van Al Jazeera kon bij ze komen.

Cruciaal Tunesië staat op ontploffen, EU is ongerust Tunesië heeft te maken met een cocktail van problemen. De instortende economie en een president met dictatoriale trekken, maken dat migranten liever de gevaarlijke oversteek naar Europa, dan dat ze blijven. Europese leiders willen het land daarom miljarden geven om mensen tegen te houden. Maar moeten ze dat wel doen? We maakten daarover ook nog deze YouTube: