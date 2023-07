Fietser zwaargewond na aanrijding door inbrekers in Amsterdam, auto doorgereden

In Amsterdam is vannacht een fietser zwaargewond geraakt door een aanrijding met een auto, die vervolgens doorreed. Mogelijk ging het om vluchtende inbrekers.

Het slachtoffer, een 26-jarige Amsterdammer, is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een 19-jarige man uit Amsterdam als verdachte aangehouden.

Het ongeluk gebeurde iets na 01.00 uur op de Kinkerstraat. De inzittenden van de auto hadden vermoedelijk kort daarvoor ingebroken bij een tabaksshop in dezelfde straat. Volgens omstanders reden ze met hun vluchtauto de fietser aan.

Gecrasht

Kort na het ongeluk kreeg de politie een melding binnen dat er een auto was gecrasht op de Eerste Helmersstraat. Toen de agenten hier aankwamen, zaten er geen mensen meer in de auto.

Het voertuig leek op de auto die betrokken was bij de aanrijding en had ook schade die hierbij paste. Het voertuig is in beslag genomen voor sporenonderzoek.