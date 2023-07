Nieuw-Zeeland opent WK in eigen land met verrassende zege op Noorwegen

Het WK voetbal is begonnen met een daverende stunt. Nieuw-Zeeland, dat het toernooi samen met Australië organiseert, rekende in eigen land af met het gelouterde Noorwegen. Een doelpunt van Hannah Wilkinson was genoeg voor de winst: 1-0.

Nieuw-Zeeland was er vier keer eerder bij op een WK, maar kwam nooit door de groepsfase. In een poule met Noorwegen, Filipijnen en Zwitserland leek de kans dat daar in eigen land wel zou gebeuren niet al te groot.

Want zeker het Noorwegen van wereldsterren als Caroline Graham en Ada Hedeberg leken vooraf een maatje te groot voor de Ferns. Maar na een kwartiertje voetballen in het met 42.000 fans gevulde Eden Park bleek niets minder waar.

De wedstrijd werd niet alleen voorafgegaan door een openingsceremonie, maar ook door een minuut stilte. Een paar uur voor de aftrap van het WK was Nieuw-Zeeland opgeschrikt door een schietpartij in Auckland, dichtbij het hotel van de Noorse selectie. De schutter bracht twee mensen om het leven. De FIFA besloot dat de openingswedstrijd door zou gaan.

Slordige Noren

In de eerste helft was Nieuw-Zeeland niet alleen scherper en gretiger dan de Noren, maar bleek de ploeg van bondscoach Jitka Klimková de boel ook tactisch beter op orde te hebben. Noorwegen werd flink onder druk gezet en wist de aanval nooit in stelling te brengen. Op het Noorse middenveld grossierde ervaren speelsters in balverlies.