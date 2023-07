Kerkez verruilt na anderhalf jaar AZ voor Bournemouth

Milos Kerkez verlaat AZ en vervolgt zijn nog prille loopbaan bij Premier League-club Bournemouth. De 19-jarige linksback levert de Alkmaarders, die anderhalf jaar van de Hongaar hebben kunnen genieten, naar verluidt maximaal 18 miljoen euro op.

AZ nam Kerkez begin vorig jaar over van AC Milan, waar hij in het tweede elftal speelde. De geboren Serviër begon in Alkmaar bij Jong AZ, maar beleefde afgelopen seizoen zijn doorbraak in de hoofdmacht. De verdediger, die graag over de linkerflank de aanval kiest, kwam in totaal tot 57 wedstrijden voor het eerste, waarvan 52 in de afgelopen jaargang. Hij maakte vijf doelpunten en gaf acht assists.

'Geen verrassing'

"Het is bewonderenswaardig om te zien hoe snel hij zulke grote stappen heeft gemaakt", reageert directeur voetbalzaken Max Huiberts op het vertrek van de achtvoudig Hongaars international. "Na zo'n ontwikkeling was het voor ons geen verrassing dat meerdere clubs geïnteresseerd waren."

Het was de tweede aderlating in korte tijd voor AZ, dat woensdag middenvelder Tijjani Reijnders kwijtraakte aan AC Milan. Verdediger Sam Beukema vertrok eerder al naar Bologna.

Het gepromoveerde Bournemouth handhaafde zich afgelopen seizoen in de Premier League door vijftiende te worden. Bij de club uit Londen staat ook aanvaller Justin Kluivert onder contract.