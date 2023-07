'Knalharde' plaat op trainingsveld zit Oranje vlak voor eerste WK-duel dwars

Jonker: "Die gebruikt de bowler bij cricket om de bal te laten stuiteren als hij de bal naar het wicket gooit, heb ik me laten vertellen. Die plaat is knalhard en er zit ook nog een randje in de overgang van de plaat naar het gras. Dat is gevaarlijk voor de speelsters, vooral als je een sliding maakt. Ze hadden ons beloofd dat we een geweldig veld zouden krijgen. Dat klopt. Alles is geweldig, het gras is top, behalve de plaat."

Ondanks drie eerdere bezoeken van stafleden aan het trainingscomplex in Nieuw-Zeeland en de belofte dat het Bay Oval-cricketveld in standplaats Tauranga aangepast zou worden, werden de Nederlandse voetbalsters woensdag bij inspectie van het trainingsveld onaangenaam verrast met de aanwezigheid van een lemen plaat van dertig bij dertig centimeter aan de zijkant van de middencirkel.

De WK-voorbereiding van het Nederlands elftal wordt verstoord door problemen met het gras. Eind juni ging een oefenwedstrijd in het Brabantse Escharen tegen het vrouwenelftal onder 19 niet door, omdat er steentjes en glas op de grasmat lagen. In Sydney moest voor een training worden uitgeweken omdat het veld van Sydney FC - in de woorden van Jonker - "aanvoelde als een tapijt".

Er is wel een geschikt alternatief in Hamilton gevonden, op anderhalf uur rijden, maar de extra reistijd die dat kost heeft de staf van Oranje doen besluiten om in Tauranga het beste ervan te maken.

Drie dagen voor de eerste WK-wedstrijd tegen Portugal worstelt het Nederlands elftal opnieuw met het veld. Door de aanwezigheid van een plaat die wordt gebruikt voor cricket, kan bondscoach Andries Jonker op het trainingsveld niet elf tegen elf trainen. "En dat is in deze fase nou juist de bedoeling", zegt de bondscoach.

"Wij kunnen hier niets aan doen", vervolgt Jonker. "Ik probeer er naar buiten en naar de speelsters toe rustig mee om te gaan, duidelijk te maken dat we het moeten nemen zoals het is. Maar achter de schermen lever ik wel strijd en maak ik heel duidelijk dat dit niet kan."

De bondscoach van de voetbalsters had in de aanloop naar de eerste WK-wedstrijd tegen Portugal zondag graag nog elf tegen elf tegen getraind. "We hadden niet bedacht dat steeds hetzelfde fout zou gaan: het veld." - NOS

Jonker en zijn staf zijn meteen op zoek gegaan naar een alternatief. "De zes velden in de naaste omgeving zijn niet goed genoeg. In Hamilton hebben we wel een goed veld gevonden, maar dan ben je een dag kwijt aan één training. Je moet je afvragen of je dat de moeite waard vindt. Ga je een keer goed trainen of blijven we pappen en nathouden?"

Hoewel Jonkers liever anders had gezien, blijft Oranje in Tauranga. De extra reistijd naar Hamilton wordt als te belastend beoordeeld, ook gelet op de reisdag zaterdag naar Dunedin, voorafgaand aan de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal.

De bondcoach vindt dat zijn speelsters goed met het ongemak omgaan. "Naar de speelsters toe zijn we zo open als we kunnen. Ze weten precies wat er aan de hand is. Het is een ervaren groep die overgaat tot de orde van de dag. Ze trainen uitstekend en maken zich verder niet druk. Onze speelsters weten dat we er alles aan doen om de best mogelijke oplossing te vinden. Nee, dit is niet de ideale voorbereiding op onze eerste wedstrijd, dat klopt."