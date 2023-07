Streamingdienst Viaplay trekt zich terug uit veel landen, maar blijft in Nederland

Het gaat niet goed met streamingdienst Viaplay. Het Zweedse bedrijf leed in het tweede kwartaal van het jaar een verlies van omgerekend 6,5 miljoen euro, maakt het vandaag bekend. Het gaat daarom ingrijpende maatregelen nemen: de streamingdienst gaat in veel landen afschalen of zelfs helemaal vertrekken.

De focus wordt verlegd naar de Scandinavische landen én Nederland. Tot nu toe was het bedrijf ook nog actief in het Verenigd Koninkrijk, de VS, Canada, Polen en de Baltische staten.

Met de reorganisatie wordt meer dan 25 procent van het personeel ontslagen. Al eerder werden in Nederland mensen ontslagen, maar het is onbekend hoeveel.

Verdienen

Viaplay heeft moeite om de investeringen terug te verdienen die het heeft moeten steken in het aankopen van programma's. Dat ziet er ook niet rooskleurig uit voor de toekomst, laat het bedrijf weten, want de kosten voor onder andere sportlicenties stijgen mee met de inflatie. Tegelijk kampte het bedrijf met tegenvallende advertentie-inkomsten.

In Nederland is de streamingdienst vooral bekend van de Formule 1, maar het heeft ook de rechten op Premier-league voetbal, Bundesliga-voetbal en dartstoernooien. Naast sportuitzendingen waren er ook dramaseries zoals Dystopia en Threesome te bekijken, maar het bedrijf zegt nu te stoppen met alles wat geen sport is. Alleen via Viaplay Select, een soort doorverkoopdienst aan andere bedrijven, biedt het bedrijf nog andere programma's en series aan dan sport.

De dienst heeft te kampen met stevige concurrentie in het streaminglandschap. Viaplay is daarin een kleine speler: afgelopen april had het zo'n 10 miljoen bezoekers. In vergelijking: Netflix had er op dat moment 69 miljoen en Videoland 26 miljoen.