'Overgelopen soldaat VS boekte tour naar grens Noord-Korea al in mei'

De Amerikaanse soldaat Travis King, die dinsdag tijdens een toeristische toer overliep naar Noord-Korea, had die trip al in mei geboekt. Dat blijkt volgens het Amerikaanse nieuwsplatform The Messenger uit een legerdocument dat de site in handen heeft.

King (23) was in 2022 uitgezonden naar Zuid-Korea en had afgelopen februari een geldboete van duizenden dollars gekregen vanwege een aantal mishandelingen. Ook zat hij vijftig dagen in de Zuid-Koreaanse gevangenis. Voordat hij eind mei de cel in moest, had hij volgens The Messenger twee verschillende trips naar de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea geboekt.

Hij kon vanwege de celstraf niet bij de eerste toer zijn, maar kort na zijn vrijlating lukte het hem om de tweede boeking te bevestigen. Reizen naar de zwaarbewaakte grenszone tussen beide aartsvijanden staan onder strenge controle en van deelnemers wordt de identiteit gecontroleerd. King zou daarvoor zijn overheids-id hebben gebruikt.

Paspoort kwijt

Een dag voordat hij overliep, was hij door Amerikaanse en Zuid-Koreaanse militairen naar de internationale luchthaven van Seoul gebracht voor een vlucht naar de VS, waar hem meer strafmaatregelen wachten. Ze zagen dat hij door de veiligheidscontrole ging, maar mochten hem niet tot aan het vliegtuig brengen. Volgens het legerdocument stuurde King zijn Amerikaanse begeleider een appje dat hij bij de gate was.

Hoe hij vervolgens bij de toer terechtkwam, is niet helemaal duidelijk. Zuid-Koreaanse media schrijven dat hij tegen medewerkers van de luchtvaartmaatschappij had gezegd dat hij zijn paspoort was verloren en vervolgens de vertrekhal uit werd geleid.

Een dag later voegde hij zich bij het reisgezelschap dat naar de gedemilitariseerde zone ging. Daar sprintte hij aan het eind van de rondleiding in grensdorp Panmunjeom tussen de beroemde blauwe gebouwen door naar de Noord-Koreaanse kant.

Een van zijn reisgenoten maakte deze foto van King in Panmunjeom: