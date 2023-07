Zoektocht naar loslopende leeuw in Berlijn, inwoners moeten binnenblijven

In de Duitse hoofdstad Berlijn moeten inwoners binnenblijven omdat er vermoedelijk een leeuwin losloopt in de wijk Potsdam. De autoriteiten gebruiken helikopters om de leeuwin op te sporen. - NOS

Waar het dier vandaan komt is tot zover een raadsel. Na een rondvraag van de politie lijken dierentuinen, circussen en dierenasiels uit de omgeving geen leeuw te missen.

De politie zet een helikopter in en werkt samen met jagers en specialisten om het dier te vinden. Een woordvoerder zegt dat de politie het dier op een diervriendelijke manier wil vangen. Een woordvoerder van het district Potsdam-Mittelmark zegt daarentegen dat het afhangt van de situatie waarin het dier wordt aangetroffen of het dier wordt verdoofd of afgeschoten.