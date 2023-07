Topsport in extreme hitte kan met 'hitteacclimatisatie', slush puppy en icepacks

Eva Vedder is wel wat gewend, maar ook voor de 23-jarige Nederlandse vraagt tennissen in extreme hitte veel van haar aanpassingsvermogen. "De avond van tevoren veel drinken en extra zout innemen. Op de dag van de wedstrijd geen blokje om en zo lang mogelijk in de hotelkamer met airco blijven. En tijdens de partij ijszakken in de nek tussen de games door", somt Vedder op. "Maar ik heb het geluk dat ik goed tegen de hitte kan. Eigenlijk vind ik het best lekker." Want heet is het in Palermo op het Italiaanse eiland Sicilië, waar Vedder voor het eerst meedoet aan een WTA-toernooi. Voor haar verloren singlepartij dinsdag tegen Emma Navarro tikte de temperatuur de 36 graden aan. Vandaag in haar dubbeloptreden was het niet anders. Verantwoord? Zuid-Europa wordt geteisterd door extreme hitte en dus lijkt de vraag gerechtvaardigd of het nog wel verantwoord is om topsport te bedrijven in zulke omstandigheden? "Voor een goed getrainde, gezonde sporter wel", zegt thermofysioloog Koen Levels. "Maar voor mensen die last van hun hart hebben, mensen met nierfalen of voor ouderen is het gevaarlijk." Levels weet waar hij het over heeft. Hij werkt voor het ministerie van Defensie en laat militairen onder diverse weersomstandigheden presteren. Daarvoor was Levels drie jaar werkzaam voor sportkoepel NOC*NSF. Hij begeleidde onder anderen de Nederlandse roeiploeg richting de Olympische Spelen van Tokio, waar de temperatuur soms boven de 40 graden uitkwam.

De hittegolf in Zuid-Europa houdt aan. Gisteren werd in Rome een record verbroken: het werd 41,8 graden. Hoe moet dat dan met de vakantie? Correspondent Heleen D'Haens vroeg het aan vakantiegangers op een camping bij het Gardameer. - NOS

Het toverwoord van Levels is 'hitteacclimatisatie'. "Het is zaak om van tevoren het lichaam aan de te verwachten hitte te laten wennen." De stelregel is volgens Levels je daar twee weken lang anderhalf uur per dag aan bloot te stellen. "Bijvoorbeeld door in de sauna te gaan zitten of te trainen met extra lagen kleding, om je lichaamstemperatuur omhoog te brengen. Onderzoek heeft aangetoond dat de prestaties dan met twintig procent verbeteren." Duizeligheid en hoofdpijn In Palermo beginnen de partijen pas om vier uur 's middags en er wordt doorgespeeld tot ver na middernacht. "Je kunt geen zonnebrandcrème op je lichaam smeren, want dat zweet je er zo weer af", zegt Vedder. "Aan het einde van de middag zijn de zonkracht en de uv-straling minder, dan kan ik zonder bescherming op mijn huid de baan op." De Kortenhoefse tenniste in haar carrière al in Noord-Afrika en Zuid-Amerika en heeft deze hitte wel vaker meegemaakt. Het is volgens haar een kwestie van zich zo goed mogelijk wapenen. Dat gaat Vedder goed af, maar ze heeft in Palermo ook al tennissers gezien die met duizeligheid en hoofdpijn te maken kregen en uit voorzorg in een ijsbad werden gezet.

Afbeelding ter illustratie - Orange Pictures