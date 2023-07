Wekdienst 20/7: Zwarte Cross begint • Aftrap WK voetbal

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het muziek- en motorcrossfestival Zwarte Cross begint, net buiten Lichtenvoorde in de Achterhoek. Dit grootste betaalde festival van Nederland duurt tot en met zondag.

De Britse spoorwegvakbond RMT begint aan een driedaagse staking. 20.000 medewerkers leggen hun werk neer.

Het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland begint in Auckland, met de wedstrijd Nieuw-Zeeland-Noorwegen.

De wielrenners in de Tour de France hebben de 18de etappe van 184,9 kilometer voor de boeg, van Moûtiers naar Bourg-en-Bresse.

Wat heb je gemist?

In de Iraakse hoofdstad Bagdad hebben honderden mensen de Zweedse ambassade bestormd en brand gesticht. Het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat alle medewerkers van de ambassade in veiligheid zijn. De aanval is georganiseerd door aanhangers van de sjiitische geestelijk leider Muqtada al-Sadr. Het is een protest tegen een aangekondigde koranverbranding vandaag in Zweden.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

De eerste K-pop winkel van Nederland is geopend, in Arnhem. Er worden spullen verkocht die te maken hebben het populaire Zuid-Koreaanse genre, dat ook hier aanslaat. Een uur na openingstijd stonden er al 120 mensen in de rij. Liefhebbers zijn blij dat ze hun favoriete albums niet meer alleen online kunnen kopen.