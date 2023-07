Vijf vragen aan onze WK-analisten: hoe goed is het Nederlands elftal?

De WK-analisten van de NOS zijn het over één ding eens: "Oranje is geen topfavoriet". Maar hoe ver het Nederlands elftal komt, is lastig te voorspellen. Oranje zit in een loodzware poule (nadeel), ze spelen met een nieuw spelsysteem (risico), de sfeer binnen het team is goed (grote plus), op Vivianne Miedema na zijn er geen blessures of is er sprake van ander gedoe (hebben andere favorieten wel). Hoe moeten we het elftal van bondscoach Andries Jonker wegen? We vragen het aan de oud-internationals Leonne Stentler en Mandy van den Berg. Én aan Jonker zelf. Hoe belangrijk is Jonker voor dit team? Dit wordt het eerste grote toernooi van Jonker. Hij moest een ondermaats presterend team weer oplappen na het vertrek van Mark Parsons. "Jonker heeft ze absoluut weer in hun kracht gezet", zegt Van den Berg. "Hij verwacht dat het hele team hard werkt. De discipline en motivatie zijn terug."

Van den Berg herkent Jonkers hand in het team. "Ze moeten keihard terug sprinten bij balverlies en er als team alles aan doen om een doelpunt te voorkomen. Lever je niet? Dan komt er een ander op jouw plek." Stentler ziet Lieke Martens weer shinen in Oranje. "Martens moest onder Parsons als een heel verdedigende linksbuiten spelen. Bij Jonker heeft ze nu een meer vrije rol als aanvallend duo met Lineth Beerensteyn. Dat werkt goed: Beerensteyn maakt het de verdediging moeilijk, zodat Martens ruimte krijgt." Hoe kansrijk is het nieuwe 5-3-2-systeem? Onder Sarina Wiegman boekte Oranje grote successen met het 4-3-3-systeem. Jonker introduceerde het 5-3-2-systeem waarover Louis van Gaal ooit zei dat daarmee de balans in het elftal beter is. Dit betekent dat beide verdedigers op de flanken óók in de aanval staan. Stentler: "Hij neemt risico, want Victoria Pelova en Esmée Brugts zijn aanvallers, maar in dit spelsysteem verdedigers. Zij moeten nu de hele zijkant van het veld belopen. Op links zit dat wel goed met de driehoek Martens, Van de Donk en Brugts, op rechts kan het soepeler."

Van den Berg noemt Jonkers nieuwe spelsysteem kansrijk. "Ik vraag me alleen wel af of ze tegen echt sterke tegenstanders als Amerika niet tekortkomen in verdedigend opzicht. Als die doorbreken, komen spelers als Sherida Spitse, Pelova en Brugts in verdedigende één-op-één-situaties die ze niet gewend zijn." Overleeft Nederland de groepsfase? Nederland zit in een van de zwaarste poules met de Verenigde Staten (wereldkampioen in 2015 en 2019), Portugal en Vietnam. Onze analisten denken dat Oranje de groepsfase wel overleeft. De VS wordt de grootste uitdaging, ondanks de afwezigheid van vier geblesseerde sterspelers. "Ze zijn niet meer zo goed als in 2019, maar wel topfavoriet", zegt Van den Berg. Dat de eerste wedstrijd tegen Portugal is, noemt ze gunstig. "Portugal is een sterke tegenstander, zodat je meteen aan moet staan. Ik denk dat de strijd om wie doorgaat, tussen Nederland en Portugal gaat. En Amerika dus."

Oranjewatcher Rivkah op het Veld; "De kern van spelers is grotendeels hetzelfde gebleven. Negen vrouwen van deze selectie wonnen het EK in 2017. Ze komen uit een hectische periode: Wiegman, met wie ze prijzen wonnen, stopte bij Oranje. Parsons volgde haar op, maar dat werkte niet. Na het EK van 2022 werd hij ontslagen." "Wat ik zie, is dat het zelfvertrouwen onder Jonker is gegroeid. Net als Wiegman is hij direct en duidelijk. Spelers weten waar ze aan toe zijn en dat brengt rust in de groep. De spelers zijn superscherp, fit en corrigeren elkaar, iets dat ze onder Parsons niet deden." "Jonker heeft het team tactische diversiteit bijgebracht door ze twee spelsystemen te leren. Ook werkte hij aan hun conditie door René Wormhoudt in te schakelen, de conditie- en hersteltrainer van het Nederlands elftal bij de mannen." "Miedema is natuurlijk onvervangbaar, maar Beerensteyn en Jill Roord zijn sterke aanvallende spelers. Al is Roord dan weer geen goaltjesdief zoals Miedema." "Een paar maanden geleden had ik nog niet zo veel hoop, maar nu denk ik: als dit de goede kant op gaat, zijn er kansen. Jonkers mantra is: 'Wij kunnen van iedereen winnen'. Dat weet ik niet, maar geloof ik wel steeds meer. De halve finales halen kan lukken, als alles meezit."

En Vietnam? "Het gevaar is dat je ze onderschat. Nederland is niet gewend tegen Aziatische landen uit te komen. Die speelsters zijn vrij klein en tonen snel voetenwerk", denkt Stentler. Van den Berg ziet geen probleem. "Met alle respect, dit team komt in de verste verte niet in de buurt van topvoetbal. De negen goals die ze vorige week tegen Spanje incasseerden waren een aanfluiting." Wie kan dé verrassing in de basis worden? "Brugts!", roept Stentler. De 19-jarige PSV'er heeft een ongelooflijke techniek, vindt ze. "Haar balbehandeling is uitstekend, ze is snel en verdedigt zoals ze aanvalt: vol zelfvertrouwen. En ze speelt goed samen met Martens, haar idool."