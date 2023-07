Etappe 18: een vrijeuitlooprit over 'Frans vlak' naar kippenstadje Bourg-en-Bresse

Op voorhand schuilt er weinig gevaar in de etappe van vandaag, die nagenoeg vlak is. Frans vlak, welteverstaan. De rit telt slechts twee klimmetjes van de vierde categorie. Maar het wegdek golft bijna constant op en neer, waardoor de vluchters wel degelijk kans hebben om de massasprint te voorkomen.

Nadat Vingegaard gisteren op de Col de la Loze de genadeklap had uitgedeeld aan de moegestreden Tadej Pogacar, verlaat de Tour de Alpen. Het peloton zet koers naar het noordwesten, waar over drie dagen de huldiging wacht op de Champs-Élysées.

De strijd is gestreden, de winnaar van de 110de editie van de Tour de France is bekend. Natuurlijk, Jonas Vingegaard moet nog vier dagen zorgen dat hij niet van zijn fiets valt. Maar de Deen van Jumbo-Visma kan de eindzege met zijn voorsprong van 7.35 minuten normaal gesproken niet meer ontgaan.

Daar was Ciccone niet erg gelukkig mee. Onterecht vond de Italiaan het, dat Gall liefst 40 punten kreeg op de top van La Loze.

Op weg naar Bourg-en-Bresse, de finishplaats die vooral bekend is van zijn jaarlijkse kippenconcours, zal Giulio Ciccone de twee bergpuntjes maar al te graag oprapen. De Italiaan draagt nog altijd de bolletjestrui. Maar gisteren zag hij ritwinnaar Felix Gall en Vingegaard naderen tot respectievelijk zes en zeven punten achterstand.

Bollentruidrager Giulio Ciccone en Lidl-Trek-ploegleider Steven de Jongh reageren na de zeventiende etappe op de strijd in het bergklassement. - NOS

Als de vluchters het niet redden naar Bourg-en-Bresse, dan is Jasper Philipsen er waarschijnlijk als de kippen bij om weer toe te slaan in de massasprint. De Belg heeft na gisteren weer een concurrent minder. Phil Bauhaus stapte af in de koninginnenrit. De Duitse sprinter werd deze Tour één keer tweede en tweemaal derde achter Philipsen.

Vijfde zege Philipsen?

Van wie heeft Philipsen nog wel concurrentie? Dylan Groenewegen natuurlijk. Wout van Aert is er nog, net als Mads Pedersen en Caleb Ewan. Of wie weet kan Bryan Coquard, Jordi Meeus of Biniam Girmay voor een verrassing zorgen.

Maar als Philipsen in zijn groene trui opnieuw de snelste blijkt, dan wint hij voor de vijfde keer een rit deze Tour. Een bijzondere prestatie, maar het is overigens nog lang geen record. De Belgen Eddy Merckx (2x) en Freddy Maertens en de Fransman Charles Pélissier wonnen ooit acht etappes in één Tour de France.