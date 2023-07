Veel gemeenten willen energietoeslag uitkeren, maar dat kan nog niet

Mensen met een laag inkomen hebben dit jaar weer recht op een energietoeslag van 1300 euro, maar die kunnen ze nog altijd niet aanvragen. Veel gemeenten zijn er wel op voorbereid om het bedrag uit te keren, bevestigt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), maar het wetsvoorstel dat de toeslag mogelijk moet maken is pas zo'n twee weken geleden naar de Tweede Kamer gestuurd. Die gaat het pas na de zomer behandelen.

"We vinden het erg vervelend dat dit proces vertraging heeft opgelopen, maar we kunnen nu niets anders dan wachten op de wet uit Den Haag", laat een woordvoerder van de VNG weten. Zolang de wet er niet is, krijgen de gemeenten geen geld.

In Assen zien ze ondertussen dat het geld hard nodig is, ondanks andere koopkrachtmaatregelen van het kabinet die al wel zijn ingegaan: "Sommige inwoners hebben nog steeds een heel hoge energierekening die ze niet zelf kunnen betalen", laat een woordvoerder weten. "En nu mogen we het geld nog niet uitkeren, terwijl we als gemeente in januari alles al klaar hadden staan."

Volgens het CBS lag de gemiddelde energierekening vorige maand 37 procent hoger dan juni vorig jaar. Dat komt op jaarbasis neer op gemiddeld 670 euro.

Overvallen door de oorlog

Toen de energiecrisis vorig jaar begon na de inval van Rusland in Oekraïne, mocht de energietoeslag worden uitbetaald voordat er een wet was aangenomen. Dat zogenoemde 'anticiperen op een wet' mag in een noodsituatie.

"Het is heel uitzonderlijk om de Kamer buitenspel te zetten", legt een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) uit. "Vorig jaar was er een crisissituatie, omdat we werden overvallen door de oorlog. Nu hebben we een prijsplafond en andere koopkrachtmaatregelen en is de situatie zo anders, dat er gewoon een wet moet komen."

Marja en Marja wachten met smart op de energietoeslag van dit jaar. Dat komt niet alleen door hun energierekeningen: