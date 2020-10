Tientallen doodsbedreigingen voor drukbezochte kerk Staphorst

De kerkenraad van de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst heeft tientallen doodsbedreigingen ontvangen. 'Goede uitvaart gewenst' was nog de minst ernstige, zegt secretaris Albert Bouwman tegen RTV Oost.

In Staphorst werden gisteren drie diensten gehouden met maximaal 600 kerkgangers. Tientallen boze burgers uitten per e-mail, telefoon en app hun ongenoegen over de kerk in Staphorst, de grootste Hersteld Hervormde gemeente van Nederland.

De kerk deed volgens Bouwman niets wat niet mocht. Kerken mochten maximaal honderd gelovigen ontvangen, maar dit aantal verviel als de anderhalvemeterregel in acht werd genomen én er een registratie was. In Staphorst was dat het geval, zegt Bouwman.

Wel werd er gezongen en hoefden kerkgangers geen mondkapje te dragen. De diensten kregen veel kritiek op sociale media en ook Tweede Kamerleden spraken hun afkeuring uit.

Een van de kerkgangers had daar begrip voor en legde uit waarom hij toch ging: