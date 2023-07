Schutter doodt twee mensen in Nieuw-Zeeland, WK-festiviteiten vandaag afgelast

De politie kwam ter plaatse en zette de omliggende straten af. "Toen de man de bovenste verdiepingen van het gebouw bereikte, verschanste hij zich in de liftschacht, waarop we met hem in contact probeerden te komen", aldus een politiewoordvoerder. "Er werden door de man meerdere schoten afgevuurd en korte tijd later werd hij dood aangetroffen."

Het incident gebeurde bij een bouwplaats in de stad Auckland, vlak bij het hotel van de Noorse ploeg die later vandaag de openingswedstrijd speelt tegen Nieuw-Zeeland. Even voor 07.30 uur plaatselijke tijd liep de schutter een gebouw binnen en opende daar het vuur.

Nieuw-Zeeland is opgeschrikt door een schietpartij, vlak voor het begin van het WK voetbal voor vrouwenteams in het land. Twee mensen werden doodgeschoten, zes personen raakten gewond. De schutter zelf is ook omgekomen.

Het is niet duidelijk of de schutter door politiekogels om het leven is gekomen of dat hij zelf een einde aan zijn leven heeft gemaakt.

Motief onduidelijk

Ook over het motief is nog niet veel bekend. Premier Hipkins zei dat er in ieder geval geen politiek of ideologisch motief was en het WK daarom gewoon kan doorgaan. "De regering heeft vanochtend overlegd met de organisatoren van de FIFA en het toernooi gaat door zoals gepland. Ik wil benadrukken dat er geen nationale veiligheidsdreiging is. Dit lijkt het werk te zijn geweest van één individu."

Ook de FIFA zegt dat de schietpartij van gisteren "niets met de voetbaloperatie" te maken heeft. Wel heeft de FIFA de festiviteiten waarmee het WK voetbal geopend zou worden uitgesteld naar morgen, uit respect voor de slachtoffers. De organisatie zegt "geschokt en verdrietig" te zijn door het incident.

De dader werkte op de bouwplaats, maar het is niet duidelijk of hij het specifiek op iemand had voorzien. De man had een verleden van huiselijk geweld, maar er was geen aanwijzing dat hij zo gewelddadig zou worden, meldde een politiewoordvoerder.

Vuurwapengeweld zeldzaam

Vuurwapengeweld is zeldzaam in het land. De afgelopen jaren werd de wapenwetgeving nog aangescherpt, na de aanslagen op moskeeën in Christchurch. Het parlement verbood daarna (semi-)automatische vuurwapens, waarna er ruim 10.000 exemplaren door de overheid werden opgekocht.