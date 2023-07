Schutter doodt twee mensen in Nieuw-Zeeland, uren voor start WK

In Nieuw-Zeeland heeft een schutter vlak voor het begin van het WK voor vrouwen twee mensen doodgeschoten. Zes personen raakten gewond. De schutter zelf is omgekomen.

Het incident gebeurde bij een bouwplaats in de stad Auckland, vlak bij het hotel van de Noorse ploeg die later vandaag de openingswedstrijd speelt tegen Nieuw-Zeeland. Even voor 07.30 uur plaatselijke tijd opende de man het vuur. De politie kwam ter plaatse en zette de omliggende straten af. De schutter liep een gebouw binnen en schoot daar op mensen.

"Toen de man de bovenste verdiepingen van het gebouw bereikte, verschanste hij zich in de liftschacht, waarop we met hem in contact probeerden te komen", aldus een politiewoordvoerder. "Er werden door de man meerdere schoten afgevuurd en korte tijd later werd hij dood aangetroffen." Het is niet duidelijk of de schutter door politiekogels om het leven is gekomen of dat hij zelf een einde aan zijn leven heeft gemaakt.

Nieuw-Zeeland is samen met Australië gastheer van het WK. Premier Chris Hipkins van Nieuw-Zeeland heeft laten weten dat het toernooi gewoon doorgaat. "Nu het WK vanavond van start gaat, zijn veel ogen gericht op Auckland", zei Hipkins. "De regering heeft vanochtend overlegd met de organisatoren van de FIFA en het toernooi gaat door zoals gepland. Ik wil benadrukken dat er geen nationale veiligheidsdreiging is. Dit lijkt het werkt te zijn geweest van één individu."