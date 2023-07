Duizenden Peruanen de straat op voor nieuwe anti-regeringsdemonstraties

In Peru zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de regering. Ze eisen onder meer het vertrek van president Dina Boluarte, die nu acht maanden in functie is, en willen nieuwe verkiezingen.

Veel Peruanen beschuldigen Boluarte en haar bondgenoten van het onrechtmatig afzetten en vastzetten van haar linkse voorganger, Pedro Castillo. De oud-president probeerde eind vorig jaar het parlement vleugellam te maken, omdat dat een afzettingsprocedure tegen hem wilde starten wegens corruptie. Daarop werd Castillo afgezet.

Het leidde tot grote protesten in het land. Eind vorig jaar werd de noodtoestand afgekondigd in verband met de protesten, die aanhielden tot maart van dit jaar. Daarbij kwamen in totaal zeker 67 mensen om het leven. Er heerst daarnaast nog altijd veel onvrede over de armoede en ongelijkheid in het land. Ook is er woede over de harde manier waarop de vorige protesten zijn neergeslagen.

Tot nu toe vreedzaam

Vooralsnog blijven grote gewelddadigheden nu uit. Op beelden op sociale media is te zien dat mensen in een vreedzame mars door Lima lopen. De betogers zijn veelal gelieerd aan linkse groepen en vakbonden.

In een regio in de Andes kwam het wel tot enkele botsingen met de politie, die traangas inzette. In het gebied laaien sociale conflicten vaker op. In de zuidelijke regio's Arequipa en Cusco zijn meerdere snelwegen geblokkeerd door demonstranten.

In het hele land zijn zo'n 24.000 politieagenten ingezet om de demonstraties in goede banen te leiden. Twee eerdere demonstraties in Lima liepen volledig uit de hand.