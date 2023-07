Van Duijvenbode mist matchdart en is uitgeschakeld bij World Matchplay

En daarmee liggen alle Nederlanders eruit op het 'zomer-WK' in Blackpool. In de eerste ronde verloren Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld, terwijl Danny Noppert dinsdagavond zijn achtste finale verloor .

Een pijnlijke avond voor darter Dirk van Duijvenbode: hij is uitgeschakeld bij de World Matchplay. De Nederlandse nummer elf van de wereld verloor in een bloedstollende achtste finale, waarin hij zelfs een matchdart kreeg, van de als zesde geplaatste Luke Humphries: 12-14.

World Matchplay in Blackpool

In de Engelse badplaats strijden de beste 32 darters van de wereld tussen 15 en 23 juli om de titel. Het is een van de belangrijkste toernooien in het darts.

De spelers strijden om een prijzenpot van zo'n 935.000 euro. Anders dan op het WK wordt er bij dit toernooi niet in sets gestreden, maar uitsluitend in legs. Elke wedstrijd moet gewonnen worden met minstens twee legs verschil.