Kortdurende storing bij WhatsApp treft gebruikers wereldwijd

WhatsApp heeft wereldwijd te kampen gehad met een storing. Die begon rond 22.00 uur en trof gebruikers over de hele wereld. De populaire chatapp werkte niet op smartphone en ook niet via de webbrowser.

Rond 22.45 uur was de storing voorbij en konden mensen weer berichten sturen en ontvangen. In Nederland kwamen er via de website AlleStoringen.nl zo'n 200.000 meldingen van de storing.

Het moederbedrijf van WhatsApp, Meta, bevestigde dat er problemen waren en sprak van "een grote storing". Over de oorzaak daarvan heeft het Amerikaanse techbedrijf niets gecommuniceerd.